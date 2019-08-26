إنتر ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بفوز كاسح على ليتشي (فيديو)

اكتسح إنتر ميلان منافسه ليتشي، الصاعد حديثًا، بالفوز عليه 4/0، في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا).

وافتتح الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش التسجيل لإنتر ميلان بتسديدة رائعة في الدقيقة 21، وضاعف ستيفانو سينسي النتيجة لإنتر ميلان بعدها بـ3 دقائق من تسديدة مميزة بعد مجهود فردي رائع، وانتهى الشوط الأول على نتيجة 2/0.

وسجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو أول أهدافه مع إنتر ميلان، في الدقيقة 59، بعد متابعة تسديدة لاوتارو مارتينيز التي تصدى لها حارس ليتشي.

وطرد حكم المباراة دييغو فارياس لاعب ليتشي في الدقيقة 76، بعد خطأ على نيكولو باريلا.

واختتم أنتونيو كاندريفا رباعية إنتر ميلان في الدقيقة 84. بتسديدة رائعة، مستغلًا تمريرة من الوافد الجديد نيكو باريلا.

ووجه إنتر ميلان رسالة قوية إلى منافسيه برغبته في استعادة لقب الدوري الإيطالي، الذي أحرزه آخر مرة موسم 2009/2010.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 3 نقاط، في الصدارة، بفارق الأهداف عن يوفنتوس حامل اللقب ونابولي الوصيف.

الدوري الايطالي | انتر ميلان 1 × 0 ليتشي | هدف اول انتر ميلان بروزوفيتش ???????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/0HDNLZc1Y7 — فهد هُنا (@ZAZX1X) August 26, 2019

الدوري الايطالي | انتر ميلان 2 × 0 ليتشي | هدف الثاني انتر ميلان سينسي ???????????????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/3eVzFfjrdx — فهد هُنا (@ZAZX1X) August 26, 2019

الدوري الايطالي | انتر ميلان 3 × 0 ليتشي | هدف الثالث انتر ميلان لوكاكو HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/vNcYBKpfJS — فهد هُنا (@ZAZX1X) August 26, 2019