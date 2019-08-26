تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. الإصابات تهدد صفقة نيمار.. وتشان يشعل صراع برشلونة مع باريس سان جيرمان

أقل من أسبوع وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية، وسوف يُسدل الستار على القضية الأكبر التي شغلت الصحافة العالمية والأوروبية وعشاق كرة القدم، على حد سواء، وهي مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي ظل التقارير التي تشير إلى استمرار المنافسة بين برشلونة وريال مدريد على اقتناص نيمار قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، فإن تطورات الأمور في باريس سان جيرمان يمكن أن تعرق العملية برمّتها، بعد الموقف الحرج الذي أصبح عليه الفريق، عقب مباراة تولوز أمس، والتي انتهت لصالح الـ“بي إس جي“ برباعية نظيفة.

تعقد صفقة نيمار

وشهدت المباراة إصابة النجمين كيليان مبابي، والأوروغوياني إدنسون كافاني، مهاجمي باريس سان جيرمان، وتأكد غياب مبابي لمدة 4 أسابيع، وكذلك الحال بالنسبة لكافاني الذي يغيب 3 أسابيع، وهو ما يضع الألماني توماس توخيل، وإدارة باريس سان جيرمان في مأزق حقيقي فيما يتعلق بمصير نيمار.

وأصبح التفريط في نيمار حاليًا مع إصابة مبابي وكافاني أمرًا صعبًا للغاية؛ لأن الفريق في هذه الحالة سيفقد 3 من أبرز عناصره على الإطلاق مع بداية الموسم الذي انطلق بالفعل، ويمكن أن تكون لذلك تبعات واسعة النطاق على بطل فرنسا.

وفي سياق متصل، كشفت قناة ”لاسيكستا“ تفاصيل الاجتماع الذي انتهى منذ قليل لإدارة نادي برشلونة، والذي تصدرته صفقة نيمار، بحضور رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وقالت ”لاسيكستا“، في تقرير نشرته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية اليوم الإثنين، إن إدارة برشلونة ناقشت تفاصيل العرض الأخير الذي ستقدمه إلى باريس سان جيرمان لشراء نيمار الذي تم التوافق على أن يتضمن مبلغًا ماليًا يتخطى سقف الـ170 مليون يورو، الذي سبق أن وضعته إدارة البلوغرانا للحصول على نيمار.

وأكدت أن الاجتماع ناقش ما إذا كان العرض سيكون عن طريق الشراء المباشر، أو الاستعارة بنية الشراء، وما إذا كان بند الشراء سيكون إلزاميًا أم لا.

وأشارت إلى أن تلك النقطة أصبحت خلافية داخل إدارة برشلونة، خاصة أن مسؤولي البارسا يعلمون جيدًا أن إدارة باريس سان جيرمان، الذي يتم التحكم فيه من دولة قطر، ترفض تمامًا مبدأ الإعارة، ولا ترغب في بيع نيمار بصفقة خاسرة، بعد أن دفعت 222 مليون يورو قبل عامين للحصول على خدماته.

وتابعت بقولها: ”ناقشت إدارة برشلونة أيضًا فرصة دخول الفرنسي عثمان ديمبلي في صفقة تبادلية مع نيمار، رغم أن ممثلي اللاعب أكدوا أنه لا يرغب في الرحيل عن البارسا قبل أيام قليلة“.

كما تناول الاجتماع مصير البرازيلي رافينيا، الذي ينتهي عقده رفقة برشلونة في صيف 2020، وما إذا كان سيجدد عقده مع الفريق، أم يتم بيعه قبل غلق سوق الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل، كما تم بحث مصير الكرواتي إيفان راكيتيتش، في ظل رغبة يوفنتوس الإيطالي في ضم اللاعب.

موقعة إيمري تشان

واستمرارًا للحرب بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المفاوضات التي يجريها نادي برشلونة للحصول على خدمات لاعب الوسط الألماني إيمري تشان، نجم نادي يوفنتوس، أصبحت مهددة بالفشل.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن مسؤولي باريس سان جيرمان دخلوا في مفاوضات جادة مع يوفنتوس للتعاقد مع تشان، البالغ من العمر 25 عامًا، في محاولة لإفساد الصفقة على البلوغرانا.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن مسؤولي يوفنتوس يرغبون في بيع تشان خلال سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، قبل إغلاق باب الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل، في ظل وفرة لاعبي الوسط لدى البيانكونيري، بعد انضمام الويلزي آرون رامسي من أرسنال الإنجليزي، وآدريان رابيو من سان جيرمان، في صفقتي انتقال حر.

ومن المنتظر أن يرحل تشان، اللاعب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، عن يوفنتوس قبل نهاية الميركاتو الجاري.

وأكدت ”توتو سبورت“ أن باريس سان جيرمان ليس النادي الوحيد الذي ينافس برشلونة على تشان، حيث دخل أيضًا نادي بايرن ميونخ الألماني السباق للفوز بخدمات اللاعب.

الموقف النهائي للبرازيلي رودريغو

كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي للبرازيلي رودريغو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”أس“ إن ريال مدريد حسم موقف رودريغو، وقرر استمراره رفقة الميرينغي وعدم التفريط في اللاعب، خاصة بعد رحيل الياباني تاكيفوسا كوبو إلى نادي ريال مايوركا على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن إدارة ريال مدريد رفضت رحيل رودريغو عن النادي الملكي، رغم أنها تلقت العديد من العروض للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا.

وأكدت أن إستراتيجية ريال مدريد في التعامل مع رودريغو ستكون الدفع به تدريجيًا في مباريات الفريق الأول، حيث سيشارك أولًا في مباريات الفريق الثاني ”الكاستيا“، ثم يتم إشراكه في لقاءات ريال مدريد وفقًا لاحتياجات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وتابعت بقولها: ”يرجع قرار رفض التفريط في رودريغو إلى رغبة راؤول غونزاليس مدرب الفريق الثاني ”الكاستيا“ في استمرار اللاعب البرازيلي الشاب، خاصة بعد رحيل كوبو إلى مايوركا“.

وانتقل رودريغو من نادي سانتوس البرازيلي إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، مقابل 45 مليون يورو، ويمتد عقد اللاعب مع الريال حتى منتصف عام 2025.

وأبرم ريال مدريد العديد من الصفقات خلال الميركاتو الحالي، ووصلت قيمتها إلى 303 ملايين يورو.