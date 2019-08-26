تقرير: إنتر ميلان ومانشستر يونايتد يقتربان من إنهاء صفقة أليكسيس سانشيز

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الإثنين، بأن نادي إنتر ميلان ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يقتربان من إنهاء صفقة المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز.

وبحسب موقع ”فوتبول إيطاليا“، فإن هناك اتصالات جديدة بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة، ويسعيان للتوصل لاتفاق رسمي قبل يوم 2 سبتمبر المقبل، حيث تنتهي فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف الموقع أنه من غير المتوقع أن تمثل إصابة الفرنسي مارسيال لاعب مانشستر يونايتد عائقًا لإتمام صفقة انتقال سانشيز إلى إنتر ميلان، ولكن يبقى التوصل لاتفاق على تقسيم راتب اللعب الكبير، إذ يحصل على 26 مليون جنيه إسترليني سنويًا

يشار إلى أن إنتر ميلان نجح في التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد، ومن المتوقع أن يشكل مع سانشيز ثنائيًا هجوميًا في ظل رغبة النيراتزوري في استعادة لقب الدوري الإيطالي.

وفشل سانشيز البالغ من العمر 30 عامًا في ترك بصمته مع مانشستر يونايتد، منذ انتقاله إليه من آرسنال في يناير 2018، إذ سجل 5 أهداف فقط وصنع 9 في 45 مباراة.