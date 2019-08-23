رسميًا.. إنتر ميلان يعلن بقاء إيكاردي وشكوك حول انضمام أليكسيس سانشيز

أعلن إنتر ميلان رسميًا بقاء مهاجمه ماورو إيكاردي مع الفريق الموسم الجديد بعدما رفض انتقاله إلى يوفنتوس حامل اللقب وأبرز منافسيه ليمنحه القميص رقم 7 بعدما حصل الوافد الجديد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو القميص رقم 9.

وكان إيكاردي قائدًا للفريق الموسم الماضي، لكنه تم سحب شارة القيادة منه منتصف الموسم بسبب مماطلته في تجديد عقده ليبتعد عن الفريق قبل أن يقرر أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد عدم الحاجة له وعرضه للبيع.

وذكر موقع ”فوتبول إيطاليا“ أن إيكاردي يفضل الانتقال إلى يوفنتوس وكذلك عرض نابولي عليه اللعب له، لكن إنتر رفض العرضين وكان يود لو وافق اللاعب على الانتقال إلى موناكو الفرنسي.

ومع رفض اللاعب اللعب خارج إيطاليا قرر النادي، يوم الجمعة، وضعه ضمن تشكيلته للموسم الجديد حتى لا يتم اتهامه بإساءة معاملته.

وتدرب المهاجم الأرجنتيني مع الفريق، يوم الجمعة، قبل خوض أولى مباريات الموسم أمام ليتشي، يوم الأحد المقبل، رغم أنه من غير المتوقع أن يكون ضمن التشكيلة.

ويأتي منح إيكاردي القميص رقم 7 ليزيد الشكوك بشأن انضمام التشيلي أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

وكان من المتوقع أن يحصل سانشيز على رقم 7 في حال انضمامه إلى إنتر لكن تأخير المفاوضات معه سمح لإيكاردي باقتناص الرقم.