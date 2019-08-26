الحرب مستمرة بعيدًا عن نيمار.. معركة جديدة بين برشلونة وباريس سان جيرمان على نجم يوفنتوس

في الوقت الذي لا يزال فيه موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، غامضًا من العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، فإن الحرب بين الناديين لا تتوقف في سوق الانتقالات.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن المفاوضات التي يجريها نادي برشلونة للحصول على خدمات لاعب الوسط الألماني إيمري تشان، نجم نادي يوفنتوس، أصبحت مهددة بالفشل.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن مسؤولي باريس سان جيرمان دخلوا في مفاوضات جادة مع يوفنتوس للتعاقد مع تشان، البالغ من العمر 25 عاماً، في محاولة لإفساد الصفقة على البلوغرانا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إلى أن مسؤولي يوفنتوس يرغبون في بيع تشان خلال سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، قبل إغلاق باب الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل، في ظل وفرة لاعبي الوسط لدى البيانكونيري، بعد انضمام الويلزي آرون رامسي من أرسنال الإنجليزي، وأدريان رابيو من سان جيرمان، في صفقتي انتقال حر.

ومن المنتظر أن يرحل تشان، اللاعب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، عن يوفنتوس قبل نهاية الميركاتو الجاري.

وأكدت ”توتو سبورت“ أن باريس سان جيرمان ليس النادي الوحيد الذي ينافس برشلونة على تشان، حيث دخل أيضاً نادي بايرن ميونخ الألماني السباق للفوز بخدمات اللاعب.