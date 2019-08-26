واندا نارا تكشف عن مستقبل ماورو إيكاردي مع إنتر ميلان

أوضحت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، مصير اللاعب من مغادرة الفريق أو البقاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت واندا في تصريحات أبرزتها صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“: ”بالنسبة لي، إيكاردي سيظل في إنتر ميلان“.

وأضافت: ”ماورو رفض العديد من العروض. أنا أقوم بعملي في التحدث مع الأندية الأخرى، لكنه بعد ذلك يقوم بأخذ القرار النهائي“.

وتابعت: ”يقال إن إيكاردي اتفق بالفعل مع يوفنتوس أو إنه ذاهب إلى نابولي. هذا خطأ، لا يمكنني وضع السلاح على رأسه، إنه يريد البقاء في إنتر“.

وحول موقفهم من أنطونيو كونتي، علقت: ”إنه مدرب رائع ومن أفضل المدربين، لكنه يفعل ما تخبره به الشركة المالكة للنادي“.

ونفت واندا الأنباء التي قالت إن إيكاردي ينتظر يوفنتوس، وقالت: ”هذه الأنباء غير صحيحة“.

وغاب إيكاردي عن الفترة التحضيرية للموسم الجاري عقب انضمام أنطونيو كونتي مديرًا فنيًا للفريق وإعلان الإدارة وضعه على قائمة الانتقالات.

وتدرب إيكاردي وحيدًا في الوقت الذي سافر فيه لاعبو إنتر لخوض المباريات الودية بكأس الأبطال الدولية.

إنتر يفتتح موسمه بمواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي، اليوم الاثنين.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان قادمًا من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

قائد الفريق السابق البالغ 26 عامًا سجل 124 هدفًا في 219 مباراة بقميص إنتر في جميع المسابقات.