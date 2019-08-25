ميلان يبدأ مشواره في الدوري الإيطالي بالخسارة أمام أودينيزي (فيديو)

استهل نادي ميلان مشواره في الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2019/2020، بالخسارة 0/1 أمام أودينيزي، الأحد، على ملعب الفريولي.

ووقع المدافع البرازيلي رودريغو بيساو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 72، بضربة رأس، مستغلًا ركلة ركنية لعبها رودريغو دي بول.

وهذا الفوز الأول لأودينيزي على ميلان، بعد أن خسر مرتين وتعادل 4 مرات.

ورفع الفوز رصيد أودينيزي إلى 3 نقاط في الصدارة مع نابولي ويوفنتوس، اللذين تغلبا على فيورنتينا وبارما على الترتيب.

يشار إلى أن ميلان احتل المركز الخامس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في حين احتل أودينيزي المركز الثاني عشر.

وفي وقت لاحق يلعب روما مع جنوة، ولاتسيو ما سامبدوريا، وتُختتم الجولة الأولى بمباراة إنتر ميلان مع ليتشي غدًا الاثنين.