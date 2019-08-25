أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ و“الملل“ يخيم على صفقة نيمار

في الوقت الذي تتركز فيه الأنظار على مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والحرب الشرسة بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين للحصول على خدماته، فإن التقارير الأوروبية أقحمت المصري الدولي محمد صلاح، نجم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، في سوق الانتقالات المستقبلية.

مستقبل محمد صلاح

ويواصل محمد صلاح مسيرته الرائعة رفقة نادي ليفربول في الموسم الجديد، بعد أن قاد الريدز في الموسم الماضي للتتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، وافتتح الموسم الحالي ببطولة كأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي الإنجليزي.

وتألق محمد صلاح مع ليفربول في المباريات الثلاث الأولى للفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، وأحرز 3 أهداف حتى الآن، هدف في مرمى نوريتش سيتي في افتتاح المسابقة، وهدفين أمس في مباراة ليفربول وآرسنال على ملعب ”أنفيلد“، والتي انتهت لصالح الريدز 3-1.

ورغم هذا التألق فإن نادي ليفربول يدرك أن لاعبه المصري الدولي ربما لا يستمر لسنوات طويلة في ”أنفيلد“، كونه أحد المطلوبين بشدة لدى عملاقي الدوري الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، نقلًا عن وسائل إعلام بريطانية، إن إدارة ليفربول تعلم أن الموسم الجاري ربما يكون الأخير لمحمد صلاح في صفوف الريدز.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف عام 2017 من نادي روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، وتوج بلقب هداف البريمييرليغ في موسمين متتاليين، وكان الأخير مناصفة مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، والغابوني أوباميانغ مهاجم آرسنال.

وأشار الموقع الإيطالي، في تقرير نشره اليوم الأحد، إلى أن مسؤولي ليفربول سيوافقون على رحيل محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري، إذا رغب اللاعب في خوض تجربة جديدة من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيق مكسب مادي من صفقة البيع، كون قيمته التسويقية الحالية تصل إلى 150 مليون يورو على أقل تقدير.

مسلسل نيمار

وفي حلقات جديدة لمسلسل نيمار الذي أصبح مملًا للغاية، قالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية، إن برشلونة بصدد التقدم بعرضه الأخير لضم نيمار بنظام الإعارة لمدة موسم، بصيغتين إحداهما تتضمن خيار الشراء والأخرى إلزامية الشراء، وكل منهما بقيمة 170 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن عرض برشلونة يتضمن استعارة نيمار مقابل 40 مليون يورو، مع إعارة عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة لباريس سان جيرمان لمدة عام.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، تواصل مع ديمبلي في يونيو الماضي؛ لإقناعه بالانضمام إلى النادي الباريسي بعيدًا عن ملف صفقة نيمار، إلا أن المهاجم الشاب رفض الرحيل عن العملاق الكتالوني.

وسبق لديمبلي اللعب تحت قيادة توخيل في بروسيا دورتمود الألماني.

وأشارت ”لوباريزيان“ إلى أن الصيغة الجديدة لعرض برشلونة لاستعارة نيمار، ستضمن لباريس سان جيرمان مبلغًا خياليًا قيمته 210 ملايين يورو، مع الاستفادة أيضًا من خدمات ديمبلي لمدة موسم، إلا أنه يتوقف أيضًا على محاولات إدارة البارسا لإقناع المهاجم الفرنسي بقبول الفكرة.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة غير قادر على شراء نيمار بشكل نهائي الصيف الحالي، كما يرفض مسؤولو باريس سان جيرمان مبدأ الإعارة، لكن هذا العرض المثير مع تضمين عثمان ديمبلي ضمن الصفقة، ربما يدفع ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي لتغيير أفكاره.

وغادر نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، لكنه عبر عن رغبته في الرحيل عن النادي الفرنسي الحالي.

ولا يقف نادي ريال مدريد في مقاعد المتفرجين في صفقة نيمار، وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإن النادي الملكي ينوي التدخل لاستغلال تعثر مفاوضات برشلونة وسان جيرمان بشأن انتقال نيمار إلى كامب نو.

وأضافت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن ريال مدريد ينوي الانقضاض على نيمار وحسم الصفقة بعرض جديد الأسبوع المقبل، على أن يتم تقديم نيمار في ملعب ”سانتياغو برنابيو“ قبل سوق الانتقالات الصيفي يوم 2 سبتمبر.

وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية يوم الخميس الماضي أن باريس سان جيرمان رفض عرضًا من ريال مدريد لضم نيمار، مقابل 100 مليون يورو و3 لاعبين هم: الويلزي غاريث بيل، والكولومبي جيمس رودريغيز، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وأوضحت ”سبورت“ أن ريال مدريد ينوي التخلي عن لاعبه البرازيلي الشاب رودريغو غوس لمدة موسم على سبيل الإعارة، للاستفادة بمقعد شاغر في قائمة اللاعبين غير الأوروبيين لقيد نيمار به.

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز يرى أن نيمار إضافة مهمة لريال مدريد ليس على المستوى الرياضي فحسب؛ بل على المستوى الاقتصادي كذلك.

كونتي يصدم إيكاردي

أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ليس جزءًا من مشروعه الرياضي للموسم الحالي، 2019/2020، وأشار إلى أن المسار الذي اتخذه النادي واضح.

وأضاف كونتي، قبل مواجهة إنتر ميلان وليتشي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي ”فيما يخص هذا الموضوع فأنا أكنّ كل الاحترام للجميع، ما يمكنني قوله هو إن وجوده لا يزعجني، فجميعنا نعمل بشكل جاد“.

وتابع مدرب يوفنتوس وتشيلسي سابقًا: ”لا توجد مواقف مزعجة على الإطلاق، فجميعكم تعلمون جيدًا المسار الذي تم اتخاذه تجاه إيكاردي فهو واضح، ولكنه لا يزعجني“.

الدبابة يقترب من التجديد

اقترب المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي بشكل كبير من تجديد عقده مع بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم.

ويتألق ليفاندوفسكي بشكل ملفت مع النادي البافاري وسجل 3 أهداف ”هاتريك“ أمس السبت، في شباك شالكه.

ومن المتوقع أن يجدد المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا عقده مع بايرن حتى 2023.