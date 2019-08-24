شاهد أهداف محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد آرسنال (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ثنائية لفريقه في شباك نظيره آرسنال، من في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب ”آنفيلد“، في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح الهدف الأول له من ركلة جزاء، التي حصل عليها بعد جذب ديفيد لويز له من القميص، في الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 58 يسجل صلاح الثالث لرفيقه والثاني له في المباراة بشكل رائع.

وخاض صلاح 5 مباريات أمام آرسنال بمسابقة الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي وليفربول، سجل خلالها 4 أهداف بواقع 3 أهداف مع ليفربول وهدف وحيد مع تشيلسي.

ولم يتذوق صلاح مرارة الهزيمة على مدار المباريات الخمسة التي خاضها أمام آرسنال بعدما فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين.

وافتتح الدوري المصري رصيده التهديفي في مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز، عندما كان لاعبًا في صفوف تشيلسي أمام آرسنال.