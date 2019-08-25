ريبيري يتحدث عن ظهوره الأول في الدوري الإيطالي بمباراة فيورنتينا ضد نابولي

تحدث فرانك ريبيري، المنضم حديثًا لصفوف نادي فيورنتينا، عن ظهوره الأول بقميص ”الفيولا“، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة ضد نابولي.

وشارك ريبيري في الدقيقة 78 من عمر مباراة فيورنتينا ونابولي، التي أقيمت أمس السبت، ضمن لقاءات الأسبوع الأول من الكالتشيو، وانتهت بفوز الثاني بنتيجة (4-3).

وقال ريبيري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”فخور بأنني لعبت أول دقائق لي مع فيورنتينا“.

وأضاف: ”يا لها من مباراة.. كانت معركة كبيرة، دعم الجماهير كان رائعًا، لكن لسوء الحظ لم تكن النتيجة التي نريدها“.

وأتم: ”الآن سنبدأ العمل مرة أخرى كي نتحسن أكثر وأكثر معًا“.

وانضم ريبيري لصفوف فيورنتينا، هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله بشكل رسمي عن صفوف بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم الماضي.