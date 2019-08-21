فيورنتينا الإيطالي يعلن وصول فرانك ريبيري تمهيدًا لانضمامه رسميًا

كشف نادي فيورنتينا الإيطالي رسميًا عن وصول فرانك ريبيري تمهيدًا للتعاقد معه لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وكان ريبيري (36 عامًا) قد انتهى تعاقده مع بايرن ميونيخ بعد 12 عامًا قضاها داخل النادي الألماني.

وكانت شبكة ”سكاي سبورت“ إيطاليا، قد أشارت إلى أن اللاعب وصل لاتفاق بالفعل مع نادي فيورنتينا ويتبقى فقط الكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي.

ومن المنتظر أن يجري ريبيري الكشف الطبي اليوم الأربعاء قبل الإعلان الرسمي عن تعاقده لمدة موسمين.

وأوضح التقرير أن اللاعب يحصل على 4 ملايين يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى 500 ألف يورو على هيئة محفزات إضافية.

وحقق ريبيري خلال مسيرته مع بايرن ميونيخ 23 بطولة مختلفة.

وخاض ريبيري 556 مباراة في مسيرته ونجح في تسجيل 146 هدفًا وصنع 210 أخرى.

كما شارك في 81 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي ونجح في تسجيل 16 هدفًا.