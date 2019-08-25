برشلونة ضد ريال بيتيس ومانشستر سيتي أمام بورنموث.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تختتم، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز وتستأنف الجولة الأولى للدوري الإيطالي والثانية للإسباني والألماني.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد الـ 25 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

بورنموث VS مانشستر سيتي، الساعة الـ 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

وولفرهامبتون VS بيرنلي، الساعة الـ 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

توتنهام هوتسبير VS نيوكاسل يونايتد، الساعة الـ 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

آلافيس VS إسبانيول، الساعة الـ18:00بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 7.

ليغانيس VS أتلتيكو مدريد، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

برشلونة VS ريال بيتيس، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

الدوري الألماني:

لايبزيغ VS آينتراخت فرانكفورت، الساعة الـ 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

هيرتا برلين VS فولفسبورغ، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

الدوري الإيطالي:

أودينيزي VS ميلان، الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

روما VS جنوى، الساعة الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

سامبدوريا VS لاتسيو، الساعة الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

سبال VS أتلانتا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

موناكو VS نيم، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

ستراسبورغ VS رين، الساعة الـ 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

باريس سان جيرمان VS تولوز، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

الدوري التونسي:

الاتحاد المنستيري VS الصفاقسي، الساعة الـ 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية التونسية 1.

كأس الاتحاد الأفريقي:

إيتوال دو كونغو الكونغولي VS بيراميدز المصري، الساعة الـ17:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:30 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال:

البنزرتي التونسي VS شبيبة الساروة الجزائري، الساعة الـ 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

فومبوني كلوب من جزر القمر VS أساس تيليكوم من جيبوتي، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.