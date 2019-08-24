ماذا قال يورغن كلوب بعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي؟

وصف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الهدف الذي أحرزه لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح في شباك آرسنال بالدوري المحلي بـ“المذهل“.

وجاءت تصريحات كلوب عقب فوز ليفربول على آرسنال بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

وفي تصريح تلفزيوني، اليوم السبت، قال كلوب:“هدف صلاح الثالث يعد مذهلًا، يا له من هدف“.

وأضاف:“رأيت مباراة رائعة من جانبنا، كنا رائعين، وكان الأداء مليئًا بالطاقة، والقوة، والرغبة، والشغف“.

وأوضح:“لقد تأقلمنا على خطة آرسنال، لكننا كنا بحاجة إلى المزيد من الركض في الخلف“.

وتابع المدرب الألماني:“لسنا بحاجة إلى أن نجعل الجميع متحمسين في كل ثانية في المباراة، نحن لسنا ديزني لاند“.

واختتم:“هويتنا هي الضغط وأظهرنا ذلك اليوم، ولعبنا بأداء جيد في أول 4 مباريات، لكننا اليوم كنا أفضل، لقد عملنا على الضغط المعاكس خلال هذا الأسبوع ورأيناه اليوم“.