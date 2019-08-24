في مباراة شهدت 7 أهداف.. نابولي يهزم فيورنتينا بالدوري الإيطالي (فيديو)

حقق فريق نابولي، يوم السبت، فوزًا صعبًا على مضيفه فيورنتينا بأربعة أهداف لثلاثة في الجولة الأولى للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

بذلك، انتزع نابولي أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالمسابقة المحلية.

بادر فيورنتينا بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق التشيلي ايريك بولجار من ضربة جزاء.

وأدرك نابولي التعادل في الدقيقة 38 عبر البلجيكي درايس ميرتينز وأضاف لورنزو إنسيني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 43.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث نجح فيورنتينا في إدراك التعادل عبر الصربي نيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة 52.

وبعدها بأربع دقائق استعاد نابولي التقدم مجددًا بتسجيله الهدف الثالث عبر الإسباني خوزيه كاييخون.

وجاءت الدقيقة 65 ليتمكن فيورنتينا من إحراز الهدف الثالث عبر الغاني كيفين برينس بواتينج، وبعدها بدقيقتين أحرز لورنزو إنسيني الهدف الرابع.