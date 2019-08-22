رسميًا.. يوفنتوس يؤكد غياب ساري عن مباراتي بارما ونابولي (صورة)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، رسميًا، غياب مدربه ماويسيو ساري عن مباراتي الفريق أمام بارما ونابولي، في الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس قد أكد إصابة ساري بالالتهاب الرئوي قبل أيام.

وأضاف النادي الإيطالي: ”خضع ماويسيو ساري لمزيد من الاختبارات الطبية اليوم، والتي أظهرت حاجته للحصول على الشفاء التام من الالتهاب الرئوي الذي أصابه في الأيام القليلة الماضية“.

وتابع: ”لن يجلس المدرب على مقاعد البدلاء خلال أول مباراتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع بارما ونابولي. تم اتخاذ القرار للسماح للمدير للفني لتنسيق عمل موظفيه، لاستئناف النشاط المنتظم في أقرب وقت ممكن“.