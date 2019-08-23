أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. زاباليتا يحتفل بذكرى تتويج الأرجنتين.. وفرناندو توريس يودّع المستطيل الأخضر (صور)

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

بوفون: الطريق إلى بارما

نشر بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر صفحته الشخصية من طائرة الفريق المتجهة إلى بارما من أجل مواجهة نادي بارما في الجولة الأولى للدوري الإيطالي والمقرر انطلاقها غدًا، وعلّق أعلى الصورة:“الطريق إلى بارما“.

فرناندو توريس يخوض معركته الأخيرة

نشر الإسباني فيرناندو توريس لاعب نادي ساغان الياباني صورة له عبر صفحته الشخصية في أحد اللقاءات جمعته بمواطنه إنييستا لاعب نادي فيسيل كوبي قبل المباراة التي جمعتهما مجددًا، اليوم، والتي انتهت بفوز رفاق إنيستا 6/1، وعلّق توريس أعلى الصورة:“المعركة الأخيرة في الدوري الياباني“.

موراتا يودّع توريس

نشر الفارو موراتا مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صورة له برفقة فرناندو توريس الذي ودّع الملاعب، اليوم، في آخر لقاءاته في الملاعب مع نادي ساغان الياباني، وعلّق موراتا أعلى الصورة:“أسير مثلك على التزام، وشكرًا على كل شيء.. شكرًا جزيلًا“.

راموس: نتطلع إلى البرنابيو

نشر سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق، وعلّق أعلى الصورة:“نتطلع إلى البرنابيو قبل اللقاء الذي سيجمع بين ريال مدريد وبلد الوليد غدًا على استاد سنتياجو برنابيو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني“.

فينيسيوس جونيور في إعلان ترويجي

نشر البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد فيديو له عبر صفحته الشخصية وهو يستعرض حذاءه الجديد، كإعلان ترويجي لإحدى شركات الملابس الرياضية، وعلّق أعلى الفيديو:“سريع جدًا مع ميركوريال الجديد“.

لوكاس توريرا: مستعدون لمعركة غدٍ

فيما نشر لوكاس توريرا لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا من تدريبات الفريق عبر صفحته الشخصية في المران الأخير قبل لقاء غدٍ والذي سيجمع بين الغنارز وليفربول في الدوري الإنجليزي، وعلّق أعلى الصور:“على استعداد لمعركة غدٍ العظيمة“.

ماتيو جندوزي: جاهز لعطلة الأسبوع

نشر ماتيو جندوزي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا له من تدريبات الفريق عبر صفحته الشخصية وعلّق أعلى الصور:“شعور الجمعة.. انتهاء التدريب جاهز لعطلة نهاية الأسبوع“.

ويستعد نادي آرسنال للقاء المهم الذي سيجمع ما بين الغنارز وليفربول غدًا في الدوري الإنجليزي.

زاباليتا يحتفل بذكرى تتويج الأرجنتين بالذهبية

احتفل الأرجنتيني بابلو زاباليتا لاعب نادي ويستهام الإنجليزي بذكرى مرور 11 عامًا على تتويج منتخب التانغو بذهبية أولمبياد بكين العام 2008، حيث نشر زاباليتا صورة لتشكيل المباراة النهائية والذي تواجد فيه اللاعب، وعلّق أعلى الصورة:“11 سنة منذ فوز الأرجنتين بالميدالية الذهبية الأولمبية مع هذا الفريق“.

باولو غازانيغا يستعرض مهاراته

نشر باولو غازانيغا حارس مرمى نادي توتنهام الإنجليزي صورًا له من تدريبات الفريق اليوم أثناء استعراضه مهاراته الخاصة بالكرة، وعلّق أعلى الصورة عن سعادته بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع.



الشارقة يحتفل بعيد ميلاد حارسه

حرصت الصفحة الرسمية لنادي الشارقة الإماراتي على الاحتفال بعيد ميلاد حارسه عادل الحوسني، حيث نشرت الصفحة صورة للحارس، وعلقت أعلى الصورة:“اليوم أكمل حارسنا (الأمين) عادل الحوسني عامه الـ30″.

