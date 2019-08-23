برشلونة يرسل تحذيرًا إلى عثمان ديمبلي عبر وكيل أعماله

التقى إريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة بطل الليغا، يوم الجمعة، في برشلونة مع موسى سيسوكو وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق؛ للاعتراض على تعامل اللاعب مع إدارة الفريق فيما يتعلق بإصابته خلال الخسارة بهدف نظيف أمام أتلتيك بيلباو يوم الجمعة الماضي في افتتاح الليغا.

وقال برنامج ”كاتالونيا“ في محطة راديو ”توت كوستا“ الإذاعية: إن أبيدال نقل إلى سيسوكو انزعاج النادي من تصرفات ديمبلي خلال اجتماعهما الذي استمر لمدة ساعة ونصف.

ولم يذهب ديمبلي إلى النادي في اليوم التالي للإصابة لإجراء فحوص طبية، مثلما فعل زميله لويس سواريز الذي أصيب في المباراة ذاتها.

وأوضح ديمبلي أنه كان يعتقد أن الإصابة عبارة عن تقلصات عضلية وسافر إلى رين لزيارة والدته في فرنسا، دون أن يحضر للخضوع لمزيد من الفحوصات ما سيبعده عن الملاعب لمدة شهر ونصف تقريبًا.

وخضع ديمبلي للفحوص الطبية بعد يومين ونصف من الإصابة، وهو ما أدى إلى انزعاج شديد داخل إدارة النادي الكتالوني من تصرفات الجناح الفرنسي.

وأثار ديمبلي مشاكل عدة مع برشلونة الموسم الماضي، بينها عدم حضوره أحد التدريبات وتأخيره عن الآخر ما دفع النادي للتفكير في الاستغناء عنه.