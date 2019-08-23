عرض إيطالي جاد للتعاقد مع جيوفينكو مهاجم نادي الهلال السعودي

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن ساسولو قدم عرضًا للاعب الوسط سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال السعودي للانضمام للفريق قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية في الثاني من الشهر المقبل.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“ يوم الجمعة أن ساساولو جاد بشأن التعاقد مع جيوفينكو وقدّم عرضًا للنادي السعودي بالفعل.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى الهلال في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن حقق نجاحًا هائلاً مع تورنتو بالدوري الأمريكي للمحترفين وقد سجل خمسة أهداف في 19 مباراة خاضها مع الهلال في كافة المسابقات.

وخاض جيوفينكو 23 مباراة مع منتخب إيطاليا وساهم في بلوغ ”الأزوري“ نهائي كأس الأمم الأوروبية 2012 التي خسرها أمام إسبانيا لكنه لم ينضم للمنتخب منذ 2015.

وأشارت الشبكة التلفزيونية إلى أن المفاوضات لن تكون سهلة مع الهلال نظرًا لأن مهاجم يوفنتوس السابق يحصل في السعودية على راتب يبلغ نحو عشرة ملايين يورور..

وبدأ جيوفينكو مسيرته في يوفنتوس في 2006 ولعب في إمبولي وبارما على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى بطل إيطاليا في 2012.