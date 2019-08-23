الأهلي ضد نادي أطلع بره.. الهلال ضد أبها.. الاتحاد والرائد: مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأهلي ضد نادي أطلع بره.. الهلال ضد أبها.. الاتحاد والرائد: مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانطلاق جولة جديدة في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا.

وفيما يأتي، مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس دوري الأمير محمد بن سلمان:

الهلال ضد أبها، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 1 HD.

التعاون ضد الحزم، الساعة 19:10 بتوقيت مكة المكرمة، 18:10 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORT +1

الاتحاد ضد الرائد، الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة، 19:50 بتوقيت القاهرة على قناة KSA Sports 2 HD.

الدوري الإنجليزي:

أستون فيلا ضد إيفرتون، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

غرناطة ضد إشبيلية، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ليفانتي ضد فياريال، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الألماني:

كولن ضد بروسيا دورتموند، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري القطري:

العربي ضد الأهلي، الساعة 17:20 بتوقيت مكة المكرمة، 15:20 بتوقيت القاهرة على قناتي الكأس HD 1 وbeIN SPORTS HD.

الريان ضد أم صلال، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناتي الكأس HD 1 وbeIN SPORTS HD.

دوري أبطال أفريقيا:

الأهلي المصري ضد إطلع بره من جنوب السودان، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

كأس الكونفيدرالية:

إيتوال دي كونغو ضد بيراميدز المصري، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

كأس الخليج العربي:

الوحدة ضد الفجيرة، الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

النصر ضد اتحاد كلباء، الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

العين ضد شباب الأهلي دبي، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.