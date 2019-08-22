أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. غاريث بيل يحارب السرطان.. وكريس سمولينغ: أنقذوا الأمازون (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

غاريث بيل يحارب السرطان

نشر غاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية من مركز فيليندر للسرطان، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”يسعدني أن أعلن أنني قد قبلت دعوة لأكون راعيًا لمركز فيليندر للسرطان في كارديف، يرجى إعطائهم متابعة“.



إلكاي غوندوغان يرد على استفسارات الجماهير

قرر إلكاي غوندوغان، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تخصيص يوم الجمعة للرد على استفسارات الجماهير، حيث قال اللاعب عبر صفحته الشخصية: ”الذهاب إلى سؤال وجواب هنا على ”تويتر“ بعد ظهر غد، يمكنك إرسال أسئلتك سأحاول الإجابة قدر الإمكان“.



سان ميغيل: تجميعة جديدة

نشر آدريان كاستيو، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، مجموعة من الصور الشخصية له عبر صفحته، وعلق اللاعب أعلى الصور ”تجميعه جديدة من الصور“.



توريس يجمع بين الحاضر والماضي

نشر النجم الإسباني، فرناندو توريس، صورًا له بقميص نادي أتلتيكو مدريد، وأخرى بقميص نادي ساغان الياباني آخر الأندية التي شارك معها، خلال مشواره مع كرة القدم، وعلق توريس أعلى الصور ”من البداية إلى النهاية، احصل على أقصى استفادة من كل لحظة“.



كريس سمولينغ: أنقذوا الأمازون

نشر كريس سمولينغ، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورًا لبعض سكان جبال الأمازون بعد الحرائق التي لحقت بها بالأمس، وعلق اللاعب أعلى الصور ”الأمازون، أكبر غابات في العالم ومتجر الكربون الحيوي الذي يوفر 20٪ من الأكسجين لدينا، هي موطن لحوالي 3 ملايين نوع من النباتات والحيوانات، فضلًا عن مليون شخص من السكان الأصليين“.



ليوناردو بونوتشي مع الفريق الفائز

نشر ليوناردو بونوتشي، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق برفقة زملائه، والتي انتهت بفوز فريق بونوتشي، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”مع الفريق الفائز“.



ويليامز يلعب معركة رويال

نشر إيناكي ويليامز، لاعب نادي أتلتيكو بلباو الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية، وهو يشير بيديه على طريقة لعبة معركة رويال، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”معركة رويال“، ويستعد بلباو لمواجهة خيتافي في الجولة القادمة من الدوري الإسباني عقب الفوز على برشلونة في الجولة الماضية.



روبين تشيك: الطريق إلى الانتعاش

نشر روبن تشيك، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زملائه في الجيم الخاص بالفريق، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”الطريق إلى الانتعاش“.



مدرب المنتخب السعودي ينعى أجوجو

نشر هيرفي رينارد، المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي، صورة للاعب الغاني جونيور أجوجو، والذي وافته المنية اليوم الخميس، وعلق رينارد أعلى الصور ”أرقد في سلام يا أجوجو.. تعازي صادقة“.



محمود جنش مع عائلته

نشر محمود جنش، حارس مرمى نادي الزمالك المصري، صورة له برفقة زوجته ونجله، وحصل اللاعب على فترة من الراحة عقب إجرائه عملية وتر إكيلس، وهي الإصابة التي ألمّت به في معسكر المنتخب المصري الأخير.