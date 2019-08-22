يورغن كلوب: أحلم بتدريب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا

قال المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إنه يحلم بتدريب منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ الألماني.

وأضاف كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة ”بيلد“ الألمانية: ”بالترتيب الذي أود القيام به، أريد تدريب منتخب ألمانيا، ثم بايرن ميونخ، ثم العودة إلى بروسيا دورتموند، ثم ليفربول مدى الحياة“.

وأردف المدرب الألماني: ”حقًا ليس لدي فكرة عن كيفية سير مستقبلي، آمل الآن أن يستمر العامان أو الثلاثة أعوام المقبلة بنفس الطريقة، وبعد ذلك سأقرر.. كل شيء ممكن؛ ربما سأتوقف تمامًا“.

وتولى كلوب، البالغ من العمر 52 عامًا، تدريب بروسيا دورتموند بين 2008 و2015، ثم تولى تدريب ليفربول من أكتوبر 2015، حيث ينتهي عقده مع الريدز في يونيو 2022.

وقاد كلوب بروسيا دورتموند للتتويج بلقبين في الدوري الألماني، ولقبًا في كأس ألمانيا، ولقبين في السوبر الألماني، كما قاد ليفربول للقب في دوري أبطال أوروبا ولقب في السوبر الأوروبي، ويحلم بقيادة الريدز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائن الفريق منذ العام 1990.

وتحدث كلوب عن انتقال لاعبه السابق، البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة إلى بايرن ميونخ بنظام الإعارة، وقال: ”كوتينيو لاعب رائع وشخص رائع.. برشلونة أجبرنا على البيع بالمال، ولم نتمكن من قول لا“.