ريال مدريد يضع عينه على لاعب برشلونة السابق

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني وضع عينه على أحد لاعبي ميلان، للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن ريال مدريد ينوي التعاقد مع الحارس المخضرم بيبي رينا حارس مرمى ميلان، ليكون بديلًا للبلجيكي تيبو كورتوا، في ظل عدم ضمان بقاء الكوستاريكي كيلور نافاس.

ويتردد أن نافاس، البالغ من العمر 32 عامًا، ينوي الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل رغبة مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان في الاعتماد على كورتوا كحارس أساس الموسم الحالي.

وأشار ”كالتشيو ميركاتو“، إلى أن مسؤولي ريال مدريد وقع اختيارهم على بيبي رينا، البالغ من العمر 36 عامًا، بسبب خبراته في الدوري الإسباني،، كما أنه يحظى بقبول اللاعبين الكبار في صفوف النادي الملكي.

وبيبي رينا من خريجي نادي برشلونة، حيث انتقل من فريق برشلونة تحت 19 عامًا، إلى برشلونة ”ب“، العام 1999، ومنه إلى النادي الأول العام 2002، ومنه إلى فياريال العام 2005، ثم ليفربول، ونابولي، وبايرن ميونخ، ونابولي وميلان.

وأوضح الموقع الإيطالي أن ميلان لن يعارض رحيل رينا، الذي يحصل على أجر مرتفع بالنظر إلى أنه حارس بديل، كما أوضح أن رينا نفسه لن يعارض الانتقال إلى ريال مدريد الذي يحتل مكانة كبيرة في قارة أوروبا.

ولعب رينا 49 مباراة مع الفريق الأول في نادي برشلونة، استقبل فيها 59 هدفًا وحافظ على نظافة مرماه في 18 مباراة.