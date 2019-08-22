رسميًا.. الياباني تاكيفوسا كوبو من ريال مدريد إلى ريال مايوركا (صورة)

أعلن ريال مدريد، رسميًا، انتقال لاعبه الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو إلى ريال مايوركا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان ريال مدريد قد ضم النجم الياباني الشاب الصيف الحالي وسجله في الفريق الثاني، لكنه شارك في الجولة الإعدادية رفقة الفريق الأول وقدم مستوى جيدًا.

وجاء بيع النجم الياباني الشاب على سبيل الإعارة ليكسب دقائق أكثر للعب في مستوى أكبر، حيث سيلعب في دوري الدرجة الأولى بدلًا من دوري الدرجة الثانية ”ب“ رفقة الفريق الثاني لريال مدريد.

ويتابع اللاعب الياباني وفد صحفي ياباني مهم، وذكرت صحيفة ”ماركا“ أنه انتقل برفقته لمايوركا لمتابعته في فريقه الجديد.