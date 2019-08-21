”إعارة مجانية“.. الكشف عن تفاصيل عقد انتقال أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان

أزاحت تقارير صحفية، النقاب عن تفاصيل عقد التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد، والذي من المزمع أن يتم انتقاله إلى إنتر ميلان.

ووفقًا لما ذكره موقع ”كالتشيو ميركاتو“، يوم الأربعاء، فإن الصفقة تتحرك سريعًا، لا سيما بعد الاجتماع الذي عقد بالأمس بين مسؤولي الناديين، وتم التوصل خلاله إلى اتفاق نهائي.

وأشار إلى أن سانشيز سينتقل إلى إنتر ميلان لمدة موسم، على سبيل الإعارة بشكل مجاني، مع أحقية النيراتزوري في شراء عقده.

وأوضح الموقع، أن بند الشراء سيكون اختياريًا، بقيمة 15 مليون يورو، لكنه قد يرتفع إلى 20 مليونًا.

ولفت إلى أن إنتر ميلان توصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي يونايتد، بشأن راتب سانشيز، حيث سيدفع النيراتزوري للاعب من 7 إلى 8 ملايين يورو سنويًا.

يذكر أن سانشيز، يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، بعد خروجه من حسابات المدرب النرويجي، أولي جونار سولشاير.