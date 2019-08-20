أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. نجوم مانشستر يونايتد يتضامنون مع بوغبا.. وأسينسيو يسير على عكازين

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

راشفورد: من يهاجم بوغبا يهاجمنا جميعًا

تضامن ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنحليزي، مع زميله بول بوغبا؛ بسبب الهتافات العنصرية التي تعرض لها من جماهير ناديه بسبب إهداره ضربة جزاء في اللقاء الأخير الذي جمع بين المان يونايتد ونادي وولفرهامبتون، وانتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، حيث قال راشفورد عبر صفحته الشخصية: ”مانشستر عائلة وبول بوغبا جزء كبير من تلك العائلة.. تهاجمه أنت تهاجمنا جميعًا“.

هاري ماغواير ضد العنصرية

أبدى هاري ماغواير، مدافع الفريق، غضبه عبر صفحته الشخصية ضد العنصرية التي تعرض لها زميله، حيث نشر اللاعب خبرًا أبرزته ”سكاي نيوز“ في ذلك الأمر، وعلق ماغواير قائلًا: ”مقزز.. تحتاج وسائل التواصل الاجتماعي إلى القيام بشيء حيال ذلك.. يجب التحقق من كل حساب مفتوح بواسطة جواز سفر / رخصة قيادة ووقف هذه الأشياء“.

روبين نيفيز يستغرض هدفه في المان يونايتد

نشر روبين نيفيز، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، صورة للتسديدة التي أطلقها في اللقاء السابق، والتي سكنت مرمى نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف لمثله، واستعرض اللاعب الهدف الذي من تسديدة قوية عبر صفحته الشخصية.

مايكل كويسانسي بقميص بايرن ميونخ

نشر مايكل كويسانسي، لاعب نادي منشنغلاذباخ السابق، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص بايرن ميونخ، في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده من أجل تقديم اللاعب، وعلّق مايكل قائلّا: ”المؤتمر الصحفي الأول مع بايرن ميونخ“.

ماريو غوتزه مع الفريق الفائز

نشر ماريو غوتزه، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، صورة له عبر صفحته الشخصية مع زملائه في تدريبات الفريق، وعلّق قائلًا: ”الفريق الفائز“، وكان دورتموند قد حقق فوزًا عريضًا في الجولة الماضية للدوري الألماني بخماسية على حاسب أوغسبورغ.

أوزيل يدعو للعبة جديدة

نشر مسعود أوزيل، نجم آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء مشاركته للعبة إي أو إس، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”دعنا نذهب إلى لعبة إي أو إس الأولى متاحة الآن للتنزيل“.

أسينسيو: شكرًا على الدعم وأواصل التقدم

نشر أسينسيو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، فيديو له وهو يسير على عكازين عقب إجرائه عملية الرباط الصليبي، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”أسبوعان منذ العملية .. خطوة بخطوة أواصل إحراز التقدم.. شكرًا على الدعم“.

راموس: السعادة في التدريبات

نشر سيرجيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات النادي الملكي، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”تمديد وابتسامة“.