كريستيانو رونالدو: قد أعتزل في العام المقبل.. ولا يوجد لاعب يمتلك أرقامًا قياسية أكثر مني

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، في حوار مع القناة البرتغالية “ TVI“، مؤكدًا رفضه للمبالغ الكبيرة التي تدفع في لاعبين لم يقدموا شيئًا يوازي قيمتهم المالية.

وقال رونالدو: ”من الصعب إجراء حسابات في كرة القدم الحالية، أنت تراهن كثيرًا على الإمكانيات وصناعة كرة القدم مختلفة، إن تركنا حالة جواو فيليكس جانبًا، فإن أي لاعب يساوي 100 مليون يورو حتى وإن لم يظهر شيئًا“.

وأضاف النجم البرتغالي: ”هناك المزيد من الأموال في كرة القدم يمكن أن تصل قيمة مدافع أو حارس مرمى لـ70 أو 80 مليون يورو، شخصيًّا لا أوافق على ذلك، إنه العالم الذي نعيش فيه ويجب أن نحترمه“.

واعترف رونالدو بكون العام الحالي مر عليه صعبًا، بسبب مشاكل الضرائب والاتهام بالاغتصاب، موضحًا: ”أنه لأمر مؤلم حين يشككون في شرفك، لكن الحمدلله أثبت مرة أخرى أني بريء، العائلة والناس الذين يحبونني عرفوا ذلك، لكن الأمر كان صعبًا“.

وأكد النجم البرتغالي أنه يرغب في اللعب حتى بلوغه سن الـ 41، وقال: ”يمكنني إنهاء مسيرتي العام المقبل، لكني أستطيع اللعب حتى سن الـ 40 أو الـ41، أقول دائمًا يجب الاستمتاع باللحظة، الحاضر ممتاز ويجب أن أستمتع“.

وأضاف متحدثًا عن ريال مدريد: ”لم يكن من السهل ترك ريال مدريد عشت 9 مواسم 60% من مسيرتي، لكني أردت تحديًا جديدًا وأنا سعيد لوجودي في يوفنتوس“.

كما تحدث النجم البرتغالي عن الصعوبة التي خلفها ترك مدريد لابنه كريستيانو جونيور، لكونه كان يتوافر على أصدقاء، وعن سبب رحيله لمانشستر يونايتد أكد أنه تلقى اتصالات من فالنسيا وآرسنال وريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان، لكن مانشستر يونايتد كان أكثر اهتمامًا.

وقال نجم يوفنتوس عن منافسته لغريمه التقليدي ليونيل ميسي، نجم برشلونة: ”ليس صدفة أن يكون ميسي وأنا فقط المتوجين بـ5 كرات ذهبية، ولا زالت لدي دوافع للفوز مرة أخرى برفقة الفريق وعلى المستوى الفردي وإلا كنت سأتوقف، ما يحركني هو شغف كرة القدم والرغبة في الفوز“.

وتابعَ: ”هل هناك لاعب كرة قدم لديه أرقام قياسية أكثر مني؟ لا أعتقد ذلك“.