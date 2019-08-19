صن تجري لقاءً مع العراقي بيوار عبدالله شبيه كريستيانو رونالدو

اكتسب عامل بناء عراقي سابق شهرة كبيرة نظرًا لشبهه الكبير مع كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال إذ انتقل إلى بريطانيا بعدما حقق شهرة كبيرة في بلده العراق بسبب هذا الشبه.

وغادر بيوار عبدالله البالغ من العمر 25 عامًا العراق في مايو/آيار الماضي بعد أن أصبح مشهورًا إلى حد ما بسبب تشابهه مع المهاجم البرتغالي.

وشاهد صاحب متجر محلي يدعى شين دوغلاس 35 عامًا اللاعب المميز، الذي جاء إلى إنجلترا من أجل حياة أفضل ولاحظ مدى تشابهه مع الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية في تقرير حصري اليوم الإثنين أن دوغلاس يخطط إلى تحويل بيوار إلى ما يشبه ”دوبلير“ لرونالدو يظهر في الحفلات والمناسبات عند الاتصال به.

وقال دوغلاس: ”كان يسير إلى جوار متجري بقميص يوفنتوس ولفت انتباهي وأعتقدت أنه كان رونالدو في البداية. في هذا الوقت كان لدي نسخة لعبة Fifa 19 في يدي وكان رونالدو نجم غلافها نظرت للصورة وقارنته ببيوار ولم أستطع أن أصدق هذا التشابه“.

وأضاف ”أوقفته وأبلغته بمدى التشابه وأنه ببعض العلاقات والاتصالات سيكون له مستقبل في هذا الشأن ولا أعتقد أن أحدًا حاول مساعدته في هذا الشأن من قبل، لكنه أبلغني أن الناس يلاحظون الشبه الكبير مع رونالدو ويصرخون في وجهه ويعتقدون في البداية أنه هو، دائمًا يسير بقميص يوفنتوس الذي يجعله يبدو مثل رونالدو“.

ويتابع بيوار الذي يعيش في ديربي في إنجلترا رونالدو منذ بداية مسيرته في سبورتنغ لشبونة ويدعم قائد البرتغال في أي ناد يذهب له.

ويحرص الشاب العراقي على مواكبة التغييرات في شكل رونالدو سواء من حيث الشعر أو الجسم أو الملابس، ويأمل أن يحظى باهتمام إعلامي كافٍ للقاء رونالدو أو ربما خوض مباراة معه.

وقال الشاب العراقي لصحيفة ”صن“: ”أنا من شمال العراق عندما أكون في بلدي أحظى بالكثير من الاهتمام حيث يستوقفني الناس لالتقاط الصور معي ولا أمانع بالطبع. يعتقد معظمهم أنني رونالدو على الفور، إنه شعور رائع، وأتمنى أن يكون لدي نصف المهارة التي يتمتع بها.

”ألعب كرة القدم ، ألعب في نفس مركزه وأرتدي القميص رقم سبعة تمامًا كما يفعل، حلمي هو مقابلته، ممتن لوجودي في المملكة المتحدة وأنا سعيد لأنني قابلت شين الذي يساعدني الآن على تحقيق حلمي، أنا فقط أتطلع لرؤية أين تأخذنا هذه المغامرة“.