تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: صفقة نيمار حائرة بين قطبي الكرة الإسبانية

ما زالت صفقة البرازيلي نيمار دا سليفا، لاعب باريس سان جيرمان، حائرة بين ريال مدريد وبرشلونة ويكافح برشلونة منذ عدة أسابيع لضم اللاعب، حيث كشفت تقارير أن برشلونة قدّم عرضًا رسميًا لضم نيمار على سبيل الإعارة مع بند أحقية شراء، أما ريال مدريد ما زال متمسكًا بالتعاقد مع اللاعب، وتسيطر حالة من القلق على برشلونة بسبب دخول ريال مدريد في الصفقة.

والد نيمار يثير الجدل

أثار والد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، جدلًا بعد قيامه بمتابعة لاعبي ريال مدريد عبر تطبيق ”إنستغرام“ في ظل التكهنات الكبيرة بشأن مستقبل نجله، الذي يتصارع على ضمه برشلونة والفريق الملكي.

وبدأ والد نيمار بمتابعة فينيسيوس جونيور وكاسيميرو من ريال مدريد، وهذا أمر طبيعي لكون اللاعبين برازيليين ويعدان صديقين لنجله، لكن متابعة سيرجيو راموس، قائد الريال، أثارت الكثير من الشكوك عن وجهة اللاعب البرازيلي المقبلة.

ويدير والد نيمار مستقبل نجله منذ حصد نيمار الشهرة في نادي سانتوس البرازيلي، وأنشأ شركة عائلية بالتعاون معه حتى أصبحت علامة تجارية للعديد من الشركات.

وكشف برنامج الشيرينغيتو الموثوق في إسبانيا أن نادي ريال مدريد دخل في قضية التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان بشكلٍ كاملٍ.

وكشف البرنامج الشهير أن ريال مدريد سيقدم عرضه في حال وافق باريس سان جيرمان على عرض برشلونة الأخير، وهو إعارة نيمار مع خيار الشراء، وسيكون هناك بند في العرض الذي سيقدمه الفريق ينص على أنه في حال إصابة نيمار، فإن باريس سان جيرمان سيقوم بدفع راتبه“.

وتحدثت تقارير فرنسية عن إمكانية تعرض نيمار لإصابة في نفس موضع إصابتيه السابقتين بالقدم اليمنى؛ بسبب عدم تلقيه العلاج بشكل سليم خلال الإصابة الأولى، حيث تسرع اللاعب من أجل خوض منافسات كأس العالم، روسيا 2018.

صفقة تبادلية

كشفت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس، زار نادي برشلونة والتقى مع إدارة الفريق الكتالوني لمناقشة عدة قضايا خاصة بلاعبين يهتم الفريق الإيطالي بالتعاقد معهم.

ويهتم يوفنتوس بالظهير الأيسر الشاب خوان ميراندا، وتعثرت المفاوضات بين الفريقين بسبب طلب برشلونة وضع بند يتيح إعادة شراء اللاعب في المستقبل، لكن الصحيفة الإيطالية تحدثت عن عملية تبادل من الفريق الإيطالي تقضي بانتقال المدافع دانييلي روجاني للفريق الإسباني.

وقد عرض يوفنتوس على برشلونة عملية تبادل لاعبي الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش مقابل الألماني إيمري تشان.

كما عرض برشلونة على الطاولة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي يدخل ضمن اهتمامات فريق يوفنتوس حال فشله في التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وذكرت صحيفة ”سبورت“، أن يوفنتوس منافس لبرشلونة في صفقة نيمار إذ عرض لاعبه الأرجنتيني باولو ديالا ضمن الصفقة.

عرض مهاجم الريال على ميلان

قالت صحيفة ”لاغازيتا“ الإيطالية، إن نادي ريال مدريد قرر عرض مهاجمه ماريانو دياز على نادي ميلان للتوقيع معه في آخر أسبوع من سوق الانتقالات.

ويرفض زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد بقاء ماريانو ولا يرغب في الاعتماد عليه.

وتعاقد ريال مدريد هذا الصيف مع لوكا يوفيتش مهاجم إنتراخت فرانكفورت وإيدين هازارد.

وبحسب تقارير سابقة فإن ميلان يرغب في استعارة يوفيتش أيضًا.

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أخبار إيجابية لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حول نجم الفريق إيدين هازارد، الذي يعاني إصابة منعته من لعب أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد ضد سيلتا فيغو.

وحقق ريال مدريد الفوز على سيلتا فيغو بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وبحسب ماركا، قد يعود اللاعب البلجيكي خلال أسبوعين، فالإصابة لا تبدو خطيرة، وأشارت ماركا إلى إمكانية مشاركة هازارد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني ضد فياريال يوم 1/9.

ورجحت تقارير سابقة إمكانية غياب هازارد لمدة قد تصل إلى شهر بعد ساعات من إصابته في نهاية فترة إعداد الفريق.

وستكون عودة هازارد دفعة قوية للغاية لريال مدريد الذي بدأ الموسم بفوز مهم، خاصة أن برشلونة افتتح موسمه بالخسارة أمام أتلتيكو بلباو.

بقاء ديبالا

كشفت تقارير إيطالية أن الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس قد يستقر به المقام في النهاية في فريقه الحالي ولن ينتقل إلى أي ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع ”سكاي إيطاليا“ أن الأندية المهتمة بشراء ديبالا هي برشلونة وباريس سان جيرمان، ولكنها لم تقدم حتى الآن عرضًا لضم اللاعب الأرجنتيني رغم اهتمام الجانب الفرنسي الشديد.

وهذا يعني أن الأرجنتيني أقرب للبقاء مع يوفنتوس هذا الصيف، خاصة بعد فشل البيانكونيري في التعاقد مع مهاجم جديد حتى الآن.

وذكرت بعض التقارير أن ديبالا كان قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية وكذلك توتنهام.