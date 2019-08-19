أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. كوتينيو في منزله الجديد.. وآندرياس بيريرا: ”نحن الأقوياء“ (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

أندرياس بيريرا: نحن الأقوياء

نشر أندرياس بيريرا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية قبل لقاء المان يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”نحن الأقوياء نحن متحدون.. مانشستر يونايتد ها نحن ذا“.



نجل فيدال يقود سيارته

نشر أرتورو فيدال، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة لنجله أثناء قيادته للسيارة الخاصة بفيدال، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”حبيبي بالفعل على أبي أن يتدرب“.



لوكاكو في حملة دعائية لشركة ملابس

نشر البلجيكي روميللو لوكاكو، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، فيديو له عبر صفحته الشخصية ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الملابس الرياضية، وأظهر الفيديو بعض الصور لوالد لوكاكو، وعلق اللاعب أعلى الفيديو ”من الأب إلى الابن“.



دافيد لويز: أحاول إعطاء ما تعلمته من حياتي

نشر دافيد لويز، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، عبر صفحته الشخصية حديثه مع الموقع الرسمي للغنارز، وعلق اللاعب أعلى الخبر ”أحاول إعطاء ما تعلمته من حياتي“.



كوتينيو في منزله الجديد

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني صورًا للبرازيلي كوتينيو الذي انضم اليوم رسميًا إلى صفوف الفريق بقميص البايرن، وعلقت الصفحة ”الاستقرار في بيته الجديد“.



أوتاميندي في حديقة منزله

نشر أوتاميندي، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورًا له من حديقة منزله، وعلق اللاعب أعلى الصور ”هل لديك كل أسبوع جيد.. اليوم الإثنين“.



ماديسون يداعب أحد الأطفال

نشر جيمس ماديسون، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، فيديو لطفل صغير في اللقاء الأخير الذي جمع بين ليستر وتشيلسي الإنجليزي، كأول حضور له للمباريات، وعلق اللاعب أعلى الفيديو مداعبًا الطفل: ”متألق“.



فيتولو: بدأنا الموسم بشكل جيد

نشر فيتولو، لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صورة من اللقاء الأخير الذي جمع بين الأتلتي وختافي، وانتهى بفوز رفاق فيتولو 1/0، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”عمل جيد للفريق بأكمله ضد خصم دائم التعقيد.. بدأنا الموسم جيدًا“.



رونالدينيو مع نجوم البرازيل

نشر النجم البرازيلي رونالدينيو صورة له برفقة اللاعب البرازيلي برونو هنريكي فورتوناتو ومواطنه رافينيا، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، وعلق نجم برشلونة السابق أعلى الصورة ”مراجعة جيدة“.

ميتشو يوقع على عقود تدريب الزمالك

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك المصري صورة لتوقيع المدرب الصربي ميتشو على عقود تدريب الفريق الأول، وقالت الصفحة أعلى الصورة: ”الزمالك يتعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو لقيادة فريق الكرة بعقد لمدة موسم“.

