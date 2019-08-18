تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. مطاردة ثلاثية على نيمار.. وريال مدريد ينتظر إريكسن

”الثلاثة يطاردون نيمار”.. هكذا سيكون الصراع على النجم البرازيلي الدولي، ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال ما تبقى من سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، حيث تتسابق 3 أندية للحصول على خدمات اللاعب، برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي.

معركة نيمار

ولا يزال مصير قائد السليساو السابق غامضًا مع مرور الأيام دون حسم وجهته المقبلة، ما بين البقاء في فرنسا، وهو احتمال قائم، وما بين الرحيل إلى برشلونة، حيث الرغبة الثنائية بين اللاعب والبلوغرانا، والتي يعرقلها باريس سان جيرمان، في حين يترقب ناديا ريال مدريد ويوفنتوس الموقف عن قرب، وسط تقارير عن عروض رسمية وصلت بالفعل إلى باريس لضم نيمار من الناديين.

وقال موقع caughtoffside إن مسؤولي يوفنتوس متحمسون للغاية لحسم صفقة نيمار لصالحهم، ويرون أن الأمور يمكن أن تصب في صالح البيانكونيري في نهاية المطاف، في ظل توتر العلاقات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، ورحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو من البارسا إلى بايرن ميونخ، حيث كان اللاعب أقرب المرشحين لدخول صفقة تبادلية تنتهي بعودة نيمار إلى البلوغرانا.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأحد، إلى أن إدارة يوفنتوس قدّمت بالفعل عرضًا لنادي باريس سان جيرمان، يتضمن انتقال الأرجنتيني باولو ديبالا إلى الـ“بي إس جي“ إضافة إلى 100 مليون يورو، للحصول على خدمات نيمار في اليوفي.

ويعتبر ديبالا أحد المرشحين لخلافة نيمار في سان جيرمان حال رحيل قائد المنتخب البرازيلي السابق، وهي الورقة التي استغلها مسئولو يوفنتوس في محاولة لحسم ”العملية نيمار“.

ويضع مسؤولو اليوفي التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم في صدارة أولويات النادي الإيطالي، خاصة بعد أن دعم النادي الفريق بالعديد من الصفقات المميزة، وعلى رأسها الفرنسي أدريان رابيو، والويلزي آرون رامسي والمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

وتغلق سوق الانتقالات أبوابها يوم الثاني من سبتمبر المقبل، ما يعني أن مصير نيمار يتعين حسمه خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإن ريال مدريد سيسرع المفاوضات ويريد إغلاق التعاقد مع نيمار في ضربة قوية للرئيس فلورنتينو بيريز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد في وضع أفضل من منافسه برشلونة للتعاقد مع نيمار، ويمكن أن يضرب الضربة القاضية في سوق الانتقالات بالتعاقد مع نيمار، رغم سعي برشلونة لإعادة اللاعب إلى صفوفه مجددًا.

وأكدت أن باريس سان جيرمان يريد الحصول على 160 مليون دولار لبيع نيمار، كما أن مديره الرياضي، البرازيلي ليوناردو منفتح على التفاوض على رحيل مواطنه، لكن عروض برشلونة لم تقنعه في أي وقت، ويفضل قادة باريس سان جيرمان بيع نيمار إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن نيمار كان حلم فلورنتينو بيريز منذ كان لاعبًا في سانتوس، قبل أن يفضل اللاعب الانضمام إلى برشلونة صيف العام 2013.

وعن تفاصيل الصفقة أردفت ”أس“ أنها يمكن أن تضم لاعبين مثل جيمس رودريغيز أو إيسكو أو كيلور نافاس، وحتى المدافع الفرنسي رافائيل فاران.

على الجانب الآخر، أشارت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إلى وجود اتفاق مبدئي بين مسئولي باريس سان جيرمان وبرشلونة على إعارة نيمار إلى البارسا، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين حول المقابل المادي الذي سيدفعه برشلونة لاستعادة نيمار نهائيًا الموسم المقبل، من خلال شرط تفعيل بند الشراء.

مستقبل فيدال

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن التشيلي أرتورو فيدال أخبر ممثليه بعدم الاستماع لأي عروض؛ لأنه يرغب في البقاء مع برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن إنتر ميلان كان أحد المهتمين بلاعب الوسط التشيلي في ظل أخبار عن رغبة برشلونة في بيعه مقابل 20 مليون يورو، كما ذكرت تقارير إعلامية عن اقتراحه ضمن صفقة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

ورغم كثرة لاعبي الوسط في برشلونة لكن المدرب إرنيستو فالفيردي يعتمد على فيدال في عدة أدوار، ومنحه عدة فرص الموسم الماضي، بعدما استعاد لياقته البدنية.

ومازال لاعب الوسط التشيلي يملك في عقده برفقة برشلونة موسمين إضافيين، وعاد من كوبا أمريكا متأخرًا ويتبع نظامًا خاصًا لاستعادة لياقته البدنية، ويأمل في الحصول على دقائق أكثر في الموسم الحالي.

ومع أخبار بقاء التشيلي فيدال في برشلونة تبقى أمام المدرب فالفيردي مهمة التخلص من لاعب على الأقل، لأن وسط ميدان برشلونة يضم 7 لاعبين حاليًا.

مصير يوفيتش وإريكسن

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية تتعلق بالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، المنضم إلى النادي الملكي في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية إن نادي إنتر ميلان يرغب بشدة في التعاقد مع يوفيتش، قبل إغلاق سوق الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل في العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن مسؤولي إنتر ميلان وضعوا يوفيتش بوصفه الخيار الهجومي الأول قبل نهاية الميركاتو.

ويرغب أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري في ضم مهاجم آخر إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو، المنتقل إلى الإنتر من مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاصة بعد أن فشلت صفقة ضم البوسني إدين دزيكو، عقب تجديد اللاعب لعقده مع ناديه روما الإيطالي.

وانتقل يوفيتش، 21 عامًا، إلى ريال مدريد من نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، إلا أن تقارير إسبانية أشارت إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي ليس مقتنعًا بإمكانات يوفيتش، وفتح الباب أمام انتقاله إلى ناد آخر.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن الدولي الدنماركي كريستيان إريكسين يرفض تجديد عقده مع نادي توتنهام الإنجليزي، ما يمهد الطريق أمام رحيله إلى ريال مدريد، وربما يحدث ذلك قبل غلق سوق الانتقالات في 2 سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إريكسين، البالغ من العمر 27 عامًا، يريد البقاء مع توتنهام الموسم الحالي، 2019/2020، ويرحل مجانًا الصيف المقبل، وهو يمثل ضربة مالية قوية لإدارة السبيرز، التي بالغت في طلباتها المالية لبيع اللاعب الدنماركي في السنوات الماضية.