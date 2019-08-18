ريال مدريد أم برشلونة.. لوباريزيان: نيمار يحدد وجهته المقبلة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن النادي الذي يريد النجم البرازيلي نيمار، الانتقال إليه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويتردد أن ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان للحصول على خدمات نيمار، بعد أن عبّر اللاعب عن رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان، بعد موسمين من الانضمام إليه في صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة ”لوباريزيان“ فإن نيمار يريد العودة إلى برشلونة، وهو النادي الوحيد الذي يريد الانتقال إليه، وليس الانضمام إلى ريال مدريد.

وأصبح مستقبل نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، الشغل الشاغل لوسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية، وغاب اللاعب البرازيلي عن جميع المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد 2019/2020، وغاب كذلك عن مواجهة نيم في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، واستبعد المدرب الألماني توماس توخيل من مواجهة رين في الولة الثانية.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة ”أس“ أن فلورنتينو بيريز يرد الانقضاض على نيمار، وإنهاء التعاقد معه في الأيام القليلة المقبلة، في حين ذكرت تقارير أخرى، أن برشلونة لا يريد إعادة اللاعب، وأن هدفه من الحديث عن إعادة اللاعب البرازيلي هو لخداع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.