أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: ديمبلي يقتحم ”العملية نيمار“.. ويوفنتوس ينقض على ظهير برشلونة

لا تزال قضية البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تسيطر على بورصة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، وستستمر بصناعة العناوين الرئيسة حتى إغلاق باب التعاقدات في الثاني من سبتمبر المقبل في كل من إسبانيا وفرنسا، إضافة إلى إيطاليا وألمانيا.

ديمبلي يدخل العملية نيمار

وكشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، اليوم الجمعة، بعض التطورات الخاصة بمحاولات نادي برشلونة لاستعادة نيمار، والمفاوضات بينه وبين باريس سان جيرمان لحسم الموقف قبل إغلاق الميركاتو.

وقالت الصحيفة الكتالونية إن برشلونة عرض 100 مليون يورو، إضافة إلى انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش إلى سان جيرمان، ولكن الأخير طلب إقحام الفرنسي عثمان ديمبلي في الصفقة التبادلية.

وأشارت إلى أن إدارة الـ“بي إس جي“ لا تزال ترى أن قيمة نيمار هي 222 مليون يورو، في حين يعلم مسؤولو برشلونة جيدًا أن سعر القائد السابق للمنتخب البرازيلي تراجع بشدة منذ رحيله عن ”كامب نو“ إلى فرنسا قبل عامين، لتصل إلى 160 مليون يورو على أقصى تقدير.

وأكدت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية تلك التقارير، وقالت إن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان طلب ديمبلي من أجل إتمام صفقة نيمار، خاصة أن القطري ناصر الخليفي رئيس النادي يريد ضم الدولي الفرنسي فضلًا عن علاقته الجيدة مع الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق، منذ التدريب بقيادته في بروسيا دورتموند، إضافة لعلاقته الطيبة أيضًا بكيليان مبابي زميله في المنتخب الفرنسي.

ومع ذلك، فإن ديمبلي، وفقًا للصحيفة ذاتها، أبلغ بالفعل باريس سان جيرمان أنه ممتن لهذا الاهتمام، لكنه لا يريد الرحيل عن برشلونة، إلا أن الأمور يمكن أن تشهد تطورات جديدة في الأيام القليلة المقبلة.

مفاجأة كونتي

كشف مدير أعمال النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش، المنتقل حديثًا إلى نادي بايرن ميونخ الألماني من إنتر ميلان الإيطالي، مفاجأة مدوية في الصفقة.

وانتقل بيريسيتش، البالغ من العمر 30 عامًا، من الإنتر إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 5 ملايين يورو، مع وجود خيار الشراء من جانب العملاق البافاري بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2020.

وقال مدير أعمال بيريسيتش في تصريحات أبرزها موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي:“انتقال بيرسيتش إلى بايرن ميونخ أصاب أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بالذهول، فقد كان آخر من يعلم“.

وأشار إلى أن كونتي اعتبر التقارير التي نشرتها الصحافة الأوروبية حول رحيل بيريسيتش من الإنتر إلى البايرن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وذهب إلى اللاعب الكرواتي خلال المران، وأبدى له غضبه الشديد من الصحفيين الذين ينشرون تلك الأكاذيب، بحسب وصفه، إلا أنه صُعق تمامًا عندما أبلغه بيريسيتش بصحة تلك المفاوضات، التي حسمها وصول مسؤولي البايرن إلى ميلانو من أجل إنهاء الصفقة.

وأكد مدير أعمال بيريسيتش أن اللاعب سعيد جدًا بالتواجد في صفوف بايرن ميونخ، لأنه نادٍ كبير، وهو ناديه المفضل أيضًا على الصعيد الأوروبي، وأشار إلى أن مسألة العودة مرة أخرى إلى إنتر ميلان بعد نهاية فترة الإعارة سابقة لأوانها حاليًا.

صدمة لوفرين

قالت صحيفة ”غازريتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن صفقة انضمام المدافع الكرواتي ديان لوفرين، من نادي ليفربول إلى روما الإيطالي أصبحت مهددة بالانهيار.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن روما اتفق مع ليفربول على التعاقد مع لوفرين مقابل 18 مليون يورو، قبل أن يتراجع مسؤولو الريدز في اللحظات الأخيرة، ويطلبون زيادة المقابل بقيمة مليون يورو إضافية.

في حين أكد موقع ليفربول ايكو أن الريدز قرر وقف الصفقة لعدم جدية النادي الإيطالي.

ولا يحظى لوفرين بمكانة أساسية في تشكيلة الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، الذي يفضّل عليه كل من الكاميروني جويل ماتيب، والإنجليزي جو غوميز في التشكيل.

ولم يلعب لوفرين في المباريات الثلاث الأولى التي خاضها ليفربول هذا الموسم أمام مانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية، ونورويتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي، وأخيرًا أمام تشيلسي في السوبر الأوروبي.

صفقة جديدة في يوفنتوس؟

قال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب بضم خوان ميراندا، لاعب نادي برشلونة الإسباني إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولي اليوفي يرغبون في التعاقد مع الظهير الأيسر الشاب للبلوغرانا قبل إغلاق سوق الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأكد أن مشاركة ميراندا برفقة برشلونة هذا الموسم ستصبح صعبة للغاية، في وجود الظهير الأساس جوردي ألبا، وجونيور فيربو، المنضم إلى البارسا حديثًا من نادي ريال بيتيس.

وتابع الموقع:“لا يريد برشلونة بيع ميراندا، ويرغب في إعارته كي يكتسب المزيد من الخبرات، ولديه عرض من نادي مارسيليا الفرنسي لاستعادة اللاعب الشاب لمدة عام، ولكن الأمور يمكن أن تشهد تطورًا نوعيًا في حالة تقديم يوفنتوس لعرض مالي مغرٍ لشراء ميراندا“.

مصير دوناروما

قالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ إن نادي ميلان الإيطالي يرغب بتمديد عقد حارسه جيانلويغي دوناروما قبل إغلاق سوق الانتقالات الجارية.

وأشارت إلى أن إدارة الميلان دخلت في مفاوضات مع مينو رايولا، مدير أعمال دوناروما، لحسم الموقف مع الحارس في أقرب فرصة ممكنة.

وأصبح دوناروما أبرز المرشحين للرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يرغب في التعاقد مع حارس مرمى على مستوى متميز، خاصة بعد عودة الإيطالي الأسطورة بوفون إلى يوفنتوس.

ويبلغ دوناروما من العمر 20 عامًا، علمًا بأن عقده برفقة الروسونيري ينتهي في منتصف عام 2021، وهو ما دفع مسؤولي الميلان للإسراع في مفاوضات التجديد معه.

وبحسب موقع ”ترانسفير ماركت“ فإن القيمة التسويقية للحارس دوناروما تبلغ 55 مليون يورو حاليًا.