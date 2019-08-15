أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. راشفورد يدعم لاعب تشيلسي ضد العنصرية.. ومحمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد تشامبرلين (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي ..

راشفورد يدعم لاعب تشيلسي ضد العنصرية

حرص ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على دعم زميله تامي إبراهيم لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي ضد الهتافات العنصرية التي تلقاها اللاعب، وعلق راشفورد عبر صفحته ”حافظ على رأسك عالية يا تامي إبراهيم، فهذه كرة قدم يجب أن نحتفل بالموهبة الإنجليزية الشابة“.



ماتيو كوفاتشيتش: سنكون سعداء في المستقبل

سيزار أزبيليكويتا: سنستمر في القتال

نشر سيزار أزبيليكويتا، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، صورة من مباراة الأمس، في كأس السوبر الأوروبي، وعلق أعلى الصورة ”فخور بأن أكون جزءًا من هذا الفريق سنستمر في القتال، لا يمكننا الانتظار حتى نعود مرة أخرى إلى الجسر يوم الأحد“.



محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد تشامبرلين

نشر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زميله تشامبرلين؛ احتفالًا بعيد ميلاده، وعلق صلاح أعلى الصورة ”كل عام وأنت بخير يا صديقي“.



فان دايك يحتفل بكأس السوبر

نشر فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو له عبر صفحته الشخصية أثناء الاحتفال بكأس السوبر الأوروبي، والذي حققه الفريق أمس على حساب نادي تشيلسي، حيث ظهر اللاعب في الفيديو وهو يداعب كأس البطولة وعلق ”المزاج العام“.



آدريان ميغويل: نحن الأبطال

نشر آدريان ميغويل حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، والذي كان له الدور الأبرز في حسم لقب السوبر الأوروبي لصالح فريقه على حساب نادي تشيلسي، صورًا من احتفالات الفريق بالتتويج باللقب، وعلق أعلى الصور ”أبطال السوبر الأوروبي“.



تير شتيغن: نراكم غدًا أمام بلباو

نشرمارك آندريه تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني مقطع فيديو لأبرز تصدياته مع النادي الكتالوني، وعلق أعلى مقطع الفيديو ”الدوري الإسباني عاد. نراكم جميعًا غدًا في بلباو، أمامنا 38 مباراة الآن.. لنذهب“.



راموس: دع الخير يبدأ

نشر سيرجيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية بالشورت فقط، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”دع الخير يبدأ الآن فهو هناك، الدوري الإسباني، يحيا ريال مدريد“.



بابلو سارابيا في ديزني لاند باريس

نشر بابلو سارابيا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورًا له برفقة أسرته وأصدقائه عبر صفحته الشخصية في العاصمة باريس، وعلق اللاعب أعلى الصور ”صباح الخير ديزني لاند“.

الحضري في تحدي ضربات الجزاء

نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق صورة له برفقة المطرب المصري محمد حماقي، وعلق الحضري أعلى الصورة ”وأنا قبلت التحدي، استنونا في تحدي ضربات الجزاء الحضري وحماقي“.

