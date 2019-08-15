تامي أبراهام يتلقى تهديدات بالقتل بعد إضاعة ركلة ترجيح في مباراة ليفربول ضد تشيلسي

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن مهاجم فريق تشيلسي، الشاب تامي أبراهام تلقى شتائم عنصرية وتهديدات بالقتل بعد تضييعه ضربة ترجيح خلال لقاء السوبر الأوروبي أمام ليفربول في إسطنبول وأدت لفقدان فريقه اللقب.

وأضاع تامي أبراهام ضربة الترجيح الخامسة والتي صدها الحارس آدريان وسط جدل تجاوز خط المرمى.

وأصدرت حملة مكافحة العنصرية ”Kick It Out“ بيانًا اليوم تؤكد تعرض تامي أبراهام لحملة عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت ”ليلة أمس تلقينا أخبارًا تفيد بتعرض تامي أبراهام لشتائم عنصرية بعد لقاء السوبر الأوروبي، مثل هذه الأفعال أصبحت قابلة للتنبؤ بشكل متزايد لكنه مثير للاشمئزاز“.

ودعت الحملة ”تويتر“ للتحرك لمحاربة الظاهرة وكتبت ”ندعم تامي ونوجه دعوتنا لتويتر وباقي شبكات التواصل الاجتماعي للحد من هذا المستوى من المعاملة العنصرية“.

وأضاف البيان ”إنها دعوة للعمل ونرغب أن نعرف ماذا سيفعلون لمعالجة هذه المشكلة الخبيثة“.