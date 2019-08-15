تقرير: روما يتوصل لاتفاق مع ديان لوفرين مدافع ليفربول

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الخميس، أن نادي روما الإيطالي توصل لاتفاق مع الكرواتي ديان لوفرين، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، لضمه إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب شبكة ”سكاي إيطاليا“، فإن لوفرين وافق على البنود الشخصية تمهيدًا لانتقاله إلى روما.

وأضافت الشبكة أن روما قد يضم لوفرين بنظام الإعارة مع خيار الشراء بشكل دائم، إذا لعب عددًا معينًا من المباريات.

وأوضحت ”سكاي إيطاليا“ أن ليفربول سيقبل عرضًا بقيمة 25 مليون يورو لرحيل لوفرين الذي لا يجد مكانًا في التشكيلة الأساسية للمدرب الألماني يورغن كلوب.

ولم يشارك لوفرين، البالغ من العمر 30 عامًا، في مباراة ليفربول أمام تشيلسي في السوبر الأوروبي، التي انتهت بتتويج الريدز بركلات الترجيح (5/4) بعد التعادل 2/2، كما غاب عن فوز ليفربول 4/1 على نوريتش سيتي في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز