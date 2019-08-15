عناوين الصحف الرياضية العالمية: أدريان بطل جديد لليفربول و“نيمار متفائل بعودته لبرشلونة“ (صور)

شكل فوز نادي ليفربول بلقب السوبر الأوروبي وتألق حارسه الإسباني أدريان وتطورات صفقة البرازيلي نيمار، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بمستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو ورفض ريال مدريد إدخال فينسيوس جونيور في صفقة نيمار وتطورات سوق الانتقالات في إيطاليا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بتتويج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بضربات الترجيح وتألق الحارس الإسباني أدريان، وكتبت: ”أدريان بطل جديد لليفربول“.

كما تحدثت عن قضية دخول فينسيوس جونيور في صفقة نيمار، وكتبت: ”فينسيوس جونيور لا يمس“.

سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة البرازيلي نيمار، وكتبت: ”نيمار متفائل“، في إشارة لقرب عودته إلى نادي برشلونة كما كان يرغب بعد المفاوضات الأخيرة.

كما تحدثت عن رغبة بايرن ميونخ في التعاقد مع فيليب كوتينيو وستنتظر تطورات صفقة نيمار.

الصحيفة تحدثت عن الشكوك بشأن مشاركة ليونيل ميسي في لقاء أتلتيك بلباو، يوم الجمعة، في افتتاح الدوري الإسباني، وخروج بورخا إجليسياس من إسبانيول إلى ريال بيتيس.

كما اهتمت بلقب السوبر الأوروبي في إسطنبول، وكتبت: ”ليفربول بطلًا بضربات الترجيح“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على محاولة برشلونة إعادة نيمار ودخوله مفاوضات مع باريس سان جيرمان وكتبت: ”نيمار حان دورك“، في إشارة لمطالبته بالضغط من أجل الرحيل.

كما اهتمت بفوز ليفربول بكأس السوبر الأوروبي، إذ كان الحارس الإسباني أدريان حاسمًا في الفوز.

كما تحدثت عن انتقال بورخا إجليسياس لاعب إسبانيول مقابل 28 مليون يورو.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول بلقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي من خلال الحارس الإسباني، وكتبت: ”أدريان من البطالة للمجد“.

كما تحدثت عن رغبة باريس سان جيرمان في إشراك فينسيوس جونيور في صفقة نيمار لكن ريال مدريد رفض.

كما اهتمت بعودة ميسي للتدريبات استعدادًا للمشاركة في اللقاء الأول لبرشلونة في الليغا أمام بلباو.

وتحدثت عن تأخر صفقة رودريغو بسبب رغبة أتلتيكو مدريد بيع كوريا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول بلقب السوبر الأوروبي في إسطنبول على حساب تشيلسي بضربات الترجيح، وكتبت: ”سوبر كوب الأوروبي“، في إشارة ليورغن كلوب، مدرب الريدز، الذي ظهر نجومه مرة أخرى في إسطنبول.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن التشيلي ألكسيس سانشيز، الذي يعيش فترة أخرى سيئة في مانشستر يونايتد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على منتخب فرنسا للرغبي والاختيارات المطروحة على مدربه قبل اللقاءات المقبلة.

كما تحدثت عن قيمة الحارس لوبيز في أولمبيك ليون، وكتبت: ”لوبيز جائزة الشعب“.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن فريق نانت عبر حوار مع مدربه كريستيان جوركوف.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وكتبت: ”إنتر ونابولي وروما جبهة موحدة، إيكاردي التحالف ضد يوفنتوس“.

كما اهتمت بفوز فريق ليفربول بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بضربات الترجيح، مؤكدة أن الحكمة الفرنسية التي أدارت اللقاء كانت أيضًا متوجة بأدائها الجيد.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، وكتبت: ”ديبالا سيبقى في يوفنتوس“.

كما تحدثت عن فوز ليفربول بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بضربات الترجيح.