رغم خسارة كأس السوبر الأوروربي.. أداء تشيلسي ضد ليفربول يعزز ثقة فرانك لامبارد

خسر تشيلسي بركلات الترجيح أمام ليفربول في كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم، أمس الأربعاء، لكن المدرب فرانك لامبارد كال المديح لأداء فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بعد وقت إضافي.

وتلقى تشيلسي هزيمة مخجلة 4-صفر أمام مستضيفه مانشستر يونايتد في أول مباراة رسمية للامبارد منذ توليه المسؤولية بعد رحيل ماوريتسيو ساري في يوليو/ تموز لكن لاعب وسط إنجلترا السابق، قال إن رد فعل لاعبيه جاء مناسبًا.

وأضاف لامبارد الذي يستضيف فريقه ليستر سيتي في الدوري، يوم الأحد المقبل: ”بعد ما حدث يوم الأحد قدمنا أداءً مختلفًا ولم نكن محظوظين. أمامنا ثلاث مباريات قبل فترة التوقف الدولي وسنحاول الفوز بها.

”موسم تشيلسي سيكون جيدًا إن نلعب مثلما لعبنا (أمام ليفربول)“.

السوبر الاوربي : ليفربول 2 (5) × (4) 2 تشيلسي | اهداف المباراة + ركلات الترجيح HD ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/qsUZEeSxBc — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 15, 2019

وتابع: ”أنا فخور بالفريق والأداء والثقة فيما يعنيه هذا. كانت مباراة صعبة أمام فريق جيد (لعب يوم الجمعة) وحصل على وقت أطول للتعافي. لكن كرة القدم تعتمد على الحظ في بعض الأحيان“.

وكال لامبارد المديح لأداء اثنين من الشبان اللذين عادا إلى الفريق بعد فترات إعارة في الدرجة الثانية وفي ظل العقوبة التي حرمت تشيلسي من ضم لاعبين جدد.

وقال: ”ميسون ماونت وتامي أبراهام أضافا بعدًا آخر عندما شاركا ولم نكن محظوظين بعدم التسجيل“.

وأضاف عن المهاجم الذي أهدر ركلة الترجيح الحاسمة: ”تامي بحاجة للحفاظ على تركيزه لأن هذا جزء من أن تكون لاعبًا بارزًا“.

ووسط التركيز على أداء الشبان أشار لامبارد إلى أن الأداء كان قويًّا في كل الجوانب.

وتابع: ”الجميع يواصلون الحديث عن اللاعبين الشبان في تشيلسي. دعونا نتحدث عن جورجينيو و(نغولو) كانتي ويمكنني إضافة بعض الأسماء الأخرى. لدينا كفاءة في الفريق وهذه مجموعة جيدة حقًّا ونجتهد سويًّا.

”أحاول غرس طريقة اللعب التي أريدها في الفريق وظهرت العديد من الأمور الجيدة“.

وأردف: ”كانتي لاعب مذهل وشخصية رائعة. إنه ماكينة على أرض الملعب. لم يتدرب كثيرًا وعانى من تورم في الكاحل قبل يومين، لكنه كان متشوقًا للعب وشاهدنا أنه قدم كل ما لديه. سيكون مهمًّا للغاية وأنا سعيد للعمل معه“.