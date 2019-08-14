أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: نيمار في إعلان لماركة ساعات.. وغريزمان لشركة رياضية (صور)

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

نيمار في إعلان لماركة ساعات

نشر البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان، صورة له عبر صفحته الشخصية، مرتديًا إحدى الساعات كإعلان للماركة، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“تفاصيل فريدة من نوعها“.

جورجينيو فاليندوم: لعبة كبيرة في إسطنبول

نشر جورجينيو فاليندوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية قبل ساعات من انطلاق مباراة السوبر الأوروبي بين فريقي ليفربول وتشيلسي، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“لعبة كبيرة في إسطنبول الليلة، هل أنت مستعد لها يا ليفربول؟“.

فاردي يحتفل بمرور 7 سنوات على انضمامه لليستر سيتي

نشر جيمي فاردي، مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، فيديو لأحد أهدافه مع ناديه، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا:“7 سنوات على انضمامي لليستر سيتي“.

غريزمان في إعلان لشركة ملابس رياضية

شارك أنطونيو غريزمان لاعب نادي برشلونة الإسباني، في إعلان لإحدى شركات الملابس الرياضية، حيث نشر اللاعب الفرنسي فيديو له أثناء تقديمه الإعلان.

سيرجي روبرتو في انتظار سلسلة بيكي بلايندرز

نشر سيرجي روبرتو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، خبرًا عن بداية الجزء الخامس لسلسلة بيكي بلايندرز، والذي سيبدأ يوم الأحد 25 أغسطس في الساعة 9 مساء، وعلّق اللاعب أعلى الخبر قائلًا:“لا أستطيع الانتظار“.

فيدال مع الفريق الفائز

نشر فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورًا له برفقة زملائه لويس سوايز، وأموتيتي، وسيرجي روبرتو، عقب الانتهاء من تدريبات الفريق، والتي انتهت بفوز فريق فيدال، وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا:“الفريق الفائز اليوم“.

كريس سمولينغ يهنئ أندير هيريرا بعيد ميلاده

حرص كريس سمولينغ، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على توجيه التهنئة لزميله السابق أندير هيريرا، لاعب نادي المان يونايتد السابق، وباريس سان جيرمان الحالي، ونشر اللاعب صورة له برفقة زميله، وعلّق أعلى الصورة قائلًا:“كل عام وأنت بخير يا زميلي“.

خطوة جديدة لوسام بن يدر

نشر الفرنسي وسام بن يدر، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء ارتدائه قميص موناكو، عقب التوقيع للنادي الفرنسي قادمًا من صفوف نادي إشبيلية الإسباني، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“خطوة جديدة“.

بن سبعيني: متحمس للانضمام إلى بوروسيا مونشنغلادباخ

نشر الجزائري رامي بن سبعيني، صورًا له عبر صفحته الشخصية بقميص نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني قادمًا من نادي رين الفرنسي، وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا:“أنا متحمس للانضمام إلى بوروسيا مونشنغلادباخ، ولا أستطيع انتظار هذا التحدي الجديد، وسأقدم قصارى جهدي دائمًا، وأريد أن نتنافس على جميع المستويات“.

سعد سمير يهنئ مروان محسن

نشر سعد سمير، لاعب النادي الأهلي المصري، صورًا تجمعه بنجوم النادي الأهلي، خلال حفل زفاف مروان محسن مهاجم الفريق، وعلّق سعد أعلى الصور قائلًا: ”مبارك يا مروان، وربنا يرزقك الذرية الصالحة يا حبيبي“.