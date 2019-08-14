تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي في مباراة السوبر الأوروبي

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”فودافون أرينا“ في تركيا لمتابعة لقاء كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي في صراع إنجليزي مثير على زعامة القارة العجوز.

وحصد ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا بينما توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي ليرسم الفريقان أول سوبر أوروبي بحضور إنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول وتشيلسي المباراة بالتشكيل الآتي:

تشكيل ليفربول

أدريان

ألكساندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

فابينيو، هندرسون، تشامبرلين

محمد صلاح، ماني، فيرمينو

تشكيل تشيلسي

كيبا

أزبيليكويتا، كريستنسن، زوما، إيمرسون

جورجينو، كوفاسيتش، بيدرو

باركلي، بوليسيتش، جيرو