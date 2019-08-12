أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: تحدي السوبر الأوروبي يظهر بين تشيلس وليفربول وكومباني يشكر غوارديولا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كومباني يشكر غوارديولا

حرص كومباني، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، على توجيه الشكر إلى بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق عقب موافقته على مباراة تكريم كومباني، والمقرر لها يوم 11 سبتمبر، والتي ستجمع بين أساطير مانشستر سيتي الذي سيقوده غوارديولا، ونجوم الدوري الإنجليزي بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، حيث نشر اللاعب صورة تجمعه بمدربه السابق، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”ممتن جدًا لهذا.. بيب وروبرتو“.

راشفورد: فريق العمل سر الانتصار

نشر ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ما أبرزته الصفحة الرسمية لنادي المان يونايتد، والتي نشرت هدف راشفورد بصناعة بول بوجبا، وعلق اللاعب قائلًا: ”فريق العمل أحلام العمل“.

جورجينيو فينالدوم: التشكيلة جاهزة لحصد لقب السوبر الأوروبي

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة لفريق الريدز، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”كأس على الخط في إسطنبول يوم الأربعاء ستكون هذه التشكيلة جاهزة“.

تشيلسي: إسطنبول الخطوة القادمة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي فيديو لنجوم الفريق أثناء صعودهم لطائرة الفريق المتجهة إلى إسطنبول لخوض لقاء السوبر الأوروبي أمام نادي ليفربول، وقالت الصفحة أعلى الفيديو: ”إسطنبول الخطوة القادمة“.

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السابق

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد نجمه السابق جابريل سيسيه، والذي حقق مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2005، حيث نشرت الصفحة صورًا لاحتفالات اللاعب، وعلقت أعلى الصورة قائلة: ”كل عام وأنت بخير“.

بوفون: أكثر من شهر على العودة إلى بيتي

نشر بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له أثناء أدائه تدريبات فريق السيدة العجوز، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”لقد مر ما يزيد قليلًا على شهر منذ أن عدت إلى المنزل“.

تياغو سيلفا يحتفل بذكرى تأسيس باريس سان جيرمان

احتفل تياغو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالذكرى الأربعين لتأسيس ناديه، حيث نشر اللاعب صورة له بشعار ناديه، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”امتنان يلخص ذلك.. شكرًا عيد ميلاد سعيد“.

ألفارو أودريوزولا النسر الطائر

نشر ألفارو أودريوزولا، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له من أحد لقاءات الفريق الملكي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”نسر في الهواء“.

مسعود أوزيل يوجه الشكر لنادي شالكة

نشر مسعود أوزيل، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي ما نشرته الصفحة الرسمية لنادي شالكة، والتي احتفلت بذكرى مرور 13 عامًا على أول مباراة لأوزيل مع ناديه السابق شالكة ضد نادي فرانكفورت، وعلق اللاعب بالإشارة إلى الشكر والامتنان لناديه السابق.

علي معلول: مبروك على البداية الطيبة

نشر الظهير الأيسر التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر صفحته الشخصية عقب الفوز الذي حققه النادي الأهلي برباعية نظيفة على حساب نادي ”اطلع برة“ بطل جنوب السودان، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”مبروك على البداية الطيبة“.