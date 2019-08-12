أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: كوتينيو يُقرب نيمار إلى برشلونة.. وفيدال يغازل إنتر ميلان

في مؤشر يعزز اقتراب نيمار دا سيلفا من العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، دخل نادي بايرن ميونخ الألماني في مفاوضات مكثفة للحصول على خدمات فيليبي كوتينيو نجم هجوم البارسا، في الموسم المقبل، وقبل نهاية فترة الانتقالات الجارية، التي تغلق أبوابها يوم 2 سبتمبر المقبل.

مفاوضات نجم السليساو

أشارت ”موندو ديبورتيفو“، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن نادي بايرن ميونخ اقتحم سباق التعاقد مع كوتينيو خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تحول الاهتمام بالبرازيلي الدولي إلى مباحثات رسمية بين مسؤولي النادي البافاري ومديري أعمال كوتينيو.

وأكدت أن المباحثات تضمنت المقابل الذي سيطلبه برشلونة مقابل بيع كوتينيو، إضافة إلى الراتب السنوي الذي سيحصل عليه اللاعب، في حالة ارتدائه قميص البايرن.

وتابعت بقولها: ”على الصعيد الفني، فإن كوتينيو أصبح اللاعب الخامس في هجوم برشلونة، بعد أنطوان غريزمان وليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي، وسوف تزيد الصعوبات بالنسبة له حال نجاح مفاوضات استعادة نيمار إلى البلوغرانا“.

من جانبها، قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن المفاوضات بدأت بالفعل بين برشلونة وبايرن ميونخ في ”العملية كوتينيو“.

وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة البارسا وجود سيناريوهين لإتمام صفقة انتقال كوتينيو إلى بايرن ميونخ.

الأول: أن يكون انتقال كوتينيو إلى البايرن على سبيل الإعارة لمدة موسمين كاملين، على طريقة الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي انضم إلى العملاق البافاري من ريال مدريد الإسباني لمدة عامين، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الميرينغي.

الثاني: إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ لمدة موسم واحد فقط، مع وجود شرط في العقد يُلزم بطل ألمانيا بشراء البرازيلي الدولي مع نهاية فترة الإعارة في منتصف عام 2020.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو من نادي ليفربول الإنجليزي، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الكتالوني.

أتلتيكو مدريد يفاوض نجم فالنسيا

كشفت صحيفة ”ماركا“ التطورات الأخيرة في صفقة انضمام الكولومبي خاميس رودريغيز نجم ريال مدريد إلى أتلتيكو مدريد، في ظل المفاوضات الجارية منذ فترة لحسم الموقف.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إن الأرجنتيني دييغو سيميوني يبدو أنه تخلى تمامًا عن رغبته في ضم رودريغيز نتيجة التعقيدات المحيطة بالصفقة، ووجود رفض واسع النطاق في النادي الملكي لبيع اللاعب إلى الأتلتي، وبالتالي فقد قرر سيميوني توجيه بوصلته نحو لاعب آخر.

وأشارت ”ماركا“ المدريدية إلى أن أتلتيكو مدريد سيدخل قريبًا في مفاوضات جادة لضم رودريغو مورينو، مهاجم نادي فالنسيا الإسباني، بعد أن أصبح اللاعب البديل الواقعي للكولومبي الدولي.

وأكدت أن إدارة أتلتيكو مدريد مستعدة لدفع 60 مليون يورو لحسم صفقة رودريغو، البالغ من العمر 28 عامًا، ويجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم الثاني.

ولعب رودريغو 51 مباراة الموسم الماضي، وأحرز 15 هدفًا، وصنع 10 أخرى، وكان أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى برشلونة، قبل أن يحسم الأخير صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان.

ودخل أتلتيكو مدريد سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي بقوة، وأبرم 7 صفقات أبرزها التعاقد مع البرتغالي خواو فليكس، وبلغ إجمالي إنفاق الروخي بلانكوس ما يفوق 240 مليون يورو، في حين جمع 300 مليون يورو من بيع عدد من أبرز نجومه، وعلى رأسهم غريزمان ولوكاس هرنانديز ورودري، إلى برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي على الترتيب.

فيدال يثير الجدل

أثار التشيلي أرتورو فيدال، نجم وسط برشلونة، التكهنات حول استمراره رفقة فريقه في الموسم المقبل.

وربطت تقارير بين فيدال ونادي إنتر ميلان الإيطالي قبل إغلاق سوق الانتقالات.

ويرغب أنطونيو كونتي، مدرب الإنتر، في الحصول على خدمات فيدال؛ لأنه اللاعب المناسب من وجهة نظره لتطبيق خطته مع النيراتزوري في الموسم الجديد.

ورصد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إشارة من فيدال تعزز التوقعات حول رحيله إلى ”سان سيرو“.

وقال الموقع إن فيدال أبدى إعجابه بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ يتحدث عن شائعات انتقاله من برشلونة إلى الإنتر.

مستقبل دوناروما

قالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ إن نادي ميلان الإيطالي لا يزال منفتحًا على بيع حارسه جيانلويغي دوناروما قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن مسؤولي ميلان لا يرغبون في بيع دوناروما، ولكن الأمور يمكن أن تتغير إذا تلقى الروسونيري عرضًا ماليًا مناسبًا لشراء الحارس.

وأكدت أن إدارة ميلان يمكن أن تقبل عرضًا بقيمة 50 مليون يورو لبيع دوناروما، وذلك من أجل تمويل صفقات أخرى قبل نهاية سوق الانتقالات.

وارتبط دوناروما بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يرغب في تعزيز مركز حراسة المرمى، بعد عودة الإيطالي المخضرم بوفون إلى يوفنتوس.

إيكاردي إلى روما

قالت شبكة ”سكاي إيطاليا“ إن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، فتح الباب أمام وجهة جديدة له خلال الموسم المقبل.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وصول نادي نابولي إلى اتفاق مع إيكاردي، إلا أن الشبكة الإيطالية أكدت أن نادي روما تواصل مع إيكاردي، الذي وافق مبدئيًا على الانضمام إلى ذئاب العاصمة.

ويمكن أن يدخل البوسني إدين دزيكو في صفقة تبادلية مع الإنتر، الذي يريد الحصول على مهاجم روما، لتعزيز هجومه بمهاجم آخر بعد التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

حكيم زياش يكشف كواليس التجديد

قال النجم المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي إنه كان ينتظر تقديم بايرن ميونخ الألماني عرضًا لشرائه في سوق الانتقالات الصيفي.

وأوضح زياش، في مقابلة نشرتها صحيفة ”ألجمين داجبلاد“ الهولندية، الإثنين، أن الوضوح مع أياكس كان شيئًا مهمًا، خاصة أن الانتقال لم يكن هدفًا كبيرًا بالنسبة له.

وأعلن أياكس، يوم الجمعة الماضي، تمديد عقد زياش البالغ من العمر 26 عامًا، حتى العام 2022.

وقال زياش الذي تألق مع أياكس الموسم الماضي، 2018/2019، وأسهم في تتويجه بثنائية الدوري والكأس في هولندا، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: ”بالنسبة لي ولأياكس، كان أمرًا جيدًا ومهمًا أن نتحلى بالوضوح“.