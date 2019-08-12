إذاعة كتالونية: هذا سبب تواجد محامي نيمار في ”كامب نو“

كشفت تقارير إعلامية إسبانية سبب تواجد خوان دو ديوس كريسبو، محامي النجم البرازيلي نيمار والذي دفع سابقًا شرطه الجزائي قبل الرحيل لباريس سان جيرمان، في مكاتب الكامب نو اليوم.

وحسب إذاعة “ RAC-1 “ الكتالونية، فالمحامي جاء لمناقشة رحيل أحد إداريي الفريق ويتعلق الأمر بالإيطالي ”أريدو بريدا“ عضو الإدارة التقنية المكلف بكرة القدم الدولية في برشلونة.

وتعاقد برشلونة مع المدير الرياضي السابق لميلان في 2015 ليكون عضوًا في اللجنة التقنية للفريق، والمكلف بكرة القدم الدولية لكنه يرغب في الخروج بعد 4 سنوات في برشلونة.

وكان بريدا عضوًا في اللجنة الفنية التي تضم نائب رئيس برشلونة المستقيل مؤخرًا جوردي ميستري، كما تحمل قبل تعاقده مع برشلونة مهمة المدير الرياضي لميلان لمدة طويلة من 1986 إلى 2013، وانتقل بعدها لسامبدوريا في نفس المنصب.