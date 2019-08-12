عناوين الصحف الرياضية العالمية.. شكوك حول مستوى ريال مدريد وغضب جماهير باريس سان جيرمان على نيمار (صور)

شكّل مستقبل النجم البرازيلي نيمار، وصراع التعاقد معه، وغضب جماهير باريس سان جرمان ومطالبتها برحيله، ومتاهة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بعد تعادل فريقه أمام روما أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الإثنين.

كما اهتمت الصحف بالبداية القوية لمانشستر يونايتد عبر الفوز على تشيلسي، ومستقبل عدة نجوم منهم الأرجنتينيان ديبالا وإيكاردي، والصربي ميلينكوفيتش، وفوز الإسباني رافائيل نادال ببطولة كندا للتنس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

الصحيفة اهتمت باللقاء الإعدادي الأخير لريال مدريد، وكان أمام روما وكتبت ”كثير من الشكوك قبل ساعة الحقيقة“.

كما تحدثت، عن تألق جواو فيليكس الذي يحقق أرقامًا في عمره أفضل من نجوم حاليين.

الصحيفة اهتمت أيضًا بلافتات جماهير باريس سان جيرمان ضد نيمار وكتبت ”باريس سان جيرمان جحيم لنيمار“.

كما اهتمت بفوز نادال بلقبه رقم 83 و35 في بطولات الماسترز 1000 نقطة.

سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة نيمار، وعودة برشلونة القوية لقطع الطريق على ريال مدريد، مستفيدين من رغبة اللاعب في العودة للفريق، وأكدت أن المفاوضات بين الفريق وباريس سان جيرمان مستمرة لكن الفريق يحتاج لدعم وضغط من النجم البرازيلي.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن إصابة الحارس البرازيلي نيتو وكتبت ”5 أسابيع من الغياب“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد مع روما في لقاء شهد عودة غاريث بيل وفوز نادال بلقب كندا في التنس.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة وثلاثي هجومه دون ميسي الذي سيواجه أتلتيك بلباو في افتتاح الليغا، والمكون من غريزمان وديمبلي وسواريز.

كما تحدثت عن نيمار وكتبت ”شتائم ولافتات تطالب نيمار بالرحيل“.

واهتمت الصحيفة باللقاء الإعدادي الأخير لريال مدريد، حيث تعادل أمام روما 2/1 وخسر بضربات الترجيح وكتبت ”دفاع هش وظهور لبيل“.

كما تحدثت عن فوز نادال بلقب بطولة كندا في التنس.

أس

اهتمت الصحيفة باللقاء الإعدادي الأخير لريال مدريد أمام روما والذي انتهى بالتعادل 2/2 وفوز الفريق الإيطالي بضربات الترجيح وكتبت ”زيدان في متاهة“.

كما تحدثت عن صفقة نيمار وكتبت ”صفقة نيمار تدخل الأسبوع الرئيسي“.

الصحيفة تحدثت عن فوز نادال بلقب كندا، وحديث الصحافة البرتغالية عن تألق جواو فيلكس خلال مواجهة مواطنه كريستيانو رونالدو، وكتبت ”الصحافة البرتغالية جواو فيلكس يلقي بظلاله على كريستيانو“.

الصحف البريطانية

ميرور

اهتمت الصحيفة بالفوز الكبير لمانشستر يونايتد على تشيلسي 4/0 في أولى لقاءات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”شعور جيد“.

كما اهتمت بفوز آرسنال على نيوكاسل خارج ملعبه بهدف لأوباميانغ، وعدم تلقي أي هدف وهو ما يعد حدثًا نادرًا لفريق أوناي إيمري.

صن

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لمانشستر يونايتد على حساب تشيلسي 4/0 في بداية مشوار الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونشرت تصريح النرويجي أولي جونار سولشاير ”ليست سوى البداية“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة على الفوز الكبير لباريس سان جيرمان على نيم 3/0 في بداية مشوار الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي وكتبت ”دائمًا هنا“.

كما اهتمت الصحيفة بمهاجم ليل الجديد النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل هدفين وكتبت ”الظاهرة أوسيمين“.

وتحدثت عن إمكانية قدوم وسام بن يدر لموناكو قادمًا من إشبيلية وكتبت ”بن يدر يحضر كسوبر جوكر“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي وكتبت ”روما ونابولي ويوفنتوس: إيكاردي فقط الحقيقة“.

كما تحدثت عن لقاء روما وريال مدريد من خلال تصفيق الجماهير على المهاجم البوسني دجيكو وكتبت ”روما تصفق للقاء الأخير لدجيكو“.

واهتمت أيضًا بالبداية القوية للبلجيكي لوكاكو رفقة إنتر ميلان حيث سجل 4 أهداف في لقاء إعدادي.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل عدة لاعبين في خبر حصري وكتبت ”إيكاردي – يوفنتوس وميلينكوفيتش – إنتر ميلانو وديبالا – باريس سان جيرمان“.