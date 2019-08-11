سولشاير يعلق على أداء بول بوغبا في مباراة مانشسر يونايتد ضد تشلسي

عقب فترة النهاية الموسم والتي قال خلالها إنه يريد أن يترك النادي قبل أن ينتهي به المطاف بالاستمرار في اولد ترافورد، اتجهت كافة الأنظار صوب بول بوغبا مع بدء مانشستر يونايتد لمسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

لكن وعقب الفوز 4/0 على أرضه على حساب تشيلسي، حيث هيأ لاعب الوسط الفرنسي الهدفين الثالث والرابع، كال اولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المديح لنجم يوفنتوس السابق.

ولعب بوغبا ضمن ثلاثي خط الوسط لكنه كان يؤدي دورًا دفاعيًا أكبر نوعًا ما وتعرض لضغط من قبل تشيلسي في الشوط الأول وعانى في بعض الأوقات بسبب تمريراته.

لكن ومع بداية الشوط الثاني، أظهر بوغبا مهاراته بتمريرة رائعة لماركوس راشفورد ليسجل الهدف الثالث قبل أن يقود هجمة مرتدة ليهيئ الكرة لدانييل جيمس ليسجل الهدف الرابع.

وقال سولشاير: ”إنه لاعب كبير بحق ومحترف كما ينبغي وهو يعشق لعب كرة القدم عندما ينزل إلى هذا الملعب أو يلعب بدون جمهور. نضج بشكل أكبر هنا (في أولد ترافورد). فاز بكأس العالم“.

وأضاف ”قطع مشوارًا في مسيرته ولا مجال لأن يسيطر عليه الاحباط. أضاع فرصتين لكن هذا لا يهم. يجب أن تستحوذ على الكرة وتلعب“.

وقال المدرب النرويجي إنه طلب من بوغبا، الذي أحاطت به شائعات تربطه بالانتقال لريال مدريد أو يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، القيام بدور دفاعي واضح إلى جانب سكوت مكتومياني وأندرياس بيريرا.

وأضاف ”يمكن لبول أن يقوم بالكثير من المهام. يمكنه أن يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم وشكل اليوم لاعب ربط. عندما يوجد لديك (فيكتور) ليندلوف و(هاري) ماغواير وديفيد (دي خيا) في الخلف، فإن بوسعهم أن يمدوا بول بالكرة. كان يحصل عليها في مواقع جيدة“.

وأردف ”بوسع بول أن يقوم بكافة المهام في خط الوسط. طلب منه اليوم أن يؤدي دورًا أكثر ميلًا للدفاع واعتقد أن تشيلسي دفعنا للتراجع كثيرًا في الشوط الأول لذا فقد اضطر للركض كثيرًا“.

واصل سولشاير ”لكننا كنا في كامل لياقتنا وكذلك هو. أرسل تمريرة رائعة قادت للهدف الثالث وكذلك تمريرة الهدف الرابع. كنت أريده أن يخرج كل ما في جعبته“.