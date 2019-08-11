أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. ماغوير يحتفل برباعية مانشستر يونايتد وتشامبيرز يشيد ببداية آرسنال (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم، من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية، من خلال التقرير التالي..

فرانك ريبيري: عيد سعيد للجميع

حرص الفرنسي فرانك ريبيري لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني السابق، على توجيه التهنئة لجميع المسلمين حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث نشر صورة له عبر صفحته الشخصية وعلق ”عيد سعيد للجميع“.

مسعود أوزيل: عيد مبارك لجميع أصدقائي وأمة المسلمين

نشر اللاعب الألماني مسعود أوزيل نجم نادي آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يقرأ الفاتحة وعلق ”عيد مبارك لجميع أصدقائي وأمة المسلمين“.

هاري ماغوير يحتفل برباعية ألمان يونايتد

فيما نشر هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له بقميص من مباراة اليوم أمام نادي تشيلسي، والتي انتهت بفوز ألمان يونايتد برباعية نظيفة وعلق ”كان من دواعي فخرنا الظهور الأول لي والحصول على ثلاث نقاط من ملعب أولد ترافورد، كانت الأجواء رائعة وشباك نظيفة للفريق أيضًا. شكرًا لدعمكم الرائع“.

نيمار يحتفل بعيد ميلاد والده

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له برفقة نجله ووالده احتفالًا بعيد ميلاده وعلق ”الأطفال هم تراث الرب، مكافأة يعطيها مزمور 127 عيدًا سعيدًا للأب“.

كالوم تشامبيرز: بداية رائعة لهذا الموسم

نشر كالوم تشامبيرز لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، صورة له بقميص ناديه عقب المباراة التي جمعت بين الغنارز ونادي نيوكاسل، وانتهت بفوز آرسنال بهدف دون رد وعلق قائلًا: ”1/0 لآرسنال… ندخل هناك.. بداية رائعة لهذا الموسم، دعنا نبني على هذا“.

شفاينشتايغر: لنذهب يا شيكاغو

احتفل النجم الألماني المخضرم باستيان شفاينشتايغر لاعب نادي بايرن ميونخ السابق، ولاعب فريق شيكاغو فاير، بفوز فريقه على ضيفه إمباكت مونتريال بثلاثة أهداف، حيث نشر صورة له بقميص ناديه الأمريكي وعلق ”لنذهب يا شيكاغو“.

ماركوس كوريا: العودة إلى الدوري الفرنسي

فيما نشر ماركوس كوريا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له بقميص ناديه عبر صفحته الشخصية وعلق ”العودة إلى الدوري الفرنسي“ وذلك قبل مباراة باريس سان جيرمان ونادي نيم أولمبيك ضمن لقاءات الجولة الأولى للدوري الفرنسي.

كافاني يحفز زملاءه قبل انطلاق الموسم

وجه ايدينسون كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة تحفيزية لزملائه قبل انطلاق أولى جولات الدوري الفرنسي، حيث نشر كافاني صورة له بقميص ناديه وعلق ”هيا يا باريس“.

فيدال مع ابنته في حمام السباحة

نشر فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية في حمام السباحة مع ابنته وعلق ”حبيبتي“.