ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز مانشستر يونايتد وآرسنال ونهاية الجولة الأولى (صورة)

انتهت منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز مانشستر يونايتد 4/0 على ضيفه تشيلسي، في حين حقق آرسنال فوزًا صعبًا على نيوكاسل في وقت سابق بنتيجة 1/0.

وسجل مانشستر يونايتد 3 أهداف في الشوط الثاني، وسط تألق لافت للنجم الشاب ماركوس راشفورد، في حين أنقذ بيير أيمريك أوباميانغ آرسنال بتسجيل هدف في الشوط الثاني على نيوكاسل.

وفي أبرز نتائج الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول 4/1 على نوريتش سيتي، ومانشستر سيتي 5/0 على ويستهام، وتوتنهام 3/1 على أستون فيلا، وآرسنال 1/0 على نيوكاسل، ومانشستر يونايتد 4/0 على تشيلسي.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، مع أندية مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وبيرنلي وبرايتون وآرسنال.

وخسرت أندية تشيلسي وويستهام وواتفورد وساوثهامبتون ونوريتش سيتي وأستون فيلا ونيوكاسل.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الأولى:

1. مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وبيرنلي، وبرايتون، وتوتنهام، وآرسنال، ولكل منهم 3 نقاط.

2. شيفيلد يونايتد، وبورنموث، وإيفرتون، وليستر سيتي، وكريستال بالاس، وولفرهامبتون، ولكل منهم نقطة وحيدة.

3. نيوكاسل، وأستون فيلا، وونوريتش سيتي، ووساوثهامبتون، وواتفورد، وتشيلسي وويستهام، وجميعهم بلا رصيد من النقاط.

Well, that was quite a weekend…

Did you miss us?#PL pic.twitter.com/BVbzDiib3m

— Premier League (@premierleague) August 11, 2019