بايرن ميونخ ينقض على مهاجم يوفنتوس.. وساري يعلن رحيل 6 لاعبين

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، نجم هجوم نادي يوفنتوس الإيطالي.

ونقل موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، في تقرير نشره، اليوم الأحد، عن تقارير ألمانية، قولها إن بايرن ميونخ يرغب في دعم خط هجومه بمهاجم قوي، وأن ماندزوكيتش هو أقوى المرشحين للانضمام إلى القافلة البافارية، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية في 2 سبتمبر المقبل.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي قريبًا من ضم ماندزوكيتش، البالغ 33 عامًا إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الانتقالات في إنجلترا، يوم الخميس الماضي.

وسبق أن لعب ماندزوكيتش في صفوف بايرن ميونخ لمدة موسمين في الفترة من عامي 2012 إلى 2014، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني ثم يوفنتوس.

وبحسب موقع ”ترانفسير ماركت“، فإن القيمة التسويقية لماريو ماندزوكيتش تبلغ حالياً 18 مليون يورو.

وفي السياق نفسه، قال ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، إنه يتمنى ألا يستغنى فريقه عن أي لاعب، إلا أن مقتضيات سوق الانتقالات وعدد اللاعبين في القائمة، ستجبره على رحيل 6 لاعبين قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

ورفض ساري الكشف عن الموقف النهائي للأرجنتيني باولو ديبالا، نجم هجوم يوفنتوس، وأكد أنه يتحدث معه باستمرار، دون أن يؤكد أو ينفي استمراره رفقة البيانكونيري، في ظل اهتمام نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد معه.