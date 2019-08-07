ليفاندوفسكي يطالب إدارة بايرن ميونخ بتعويض رحيل روبين وريبيري

طالب المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية بتدعيم صفوفه والتعاقد مع 3 لاعبين على الأقل، من أجل تعويض رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي ”الطائر“ آريين روبن مع نهاية الموسم المنصرم.

وقال المهاجم البولندي خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية:“في الهجوم، خسرنا 3 لاعبين هم فرانك ريبيري، وآريين روبن، والكولومبي خاميس رودريغيز، وحتى الآن، لم يتم التعاقد مع أي لاعب جديد لهذه المراكز“.

وسبق لليفاندوفسكي 30 عامًا أن عبّر عن عدم رضاه عن السياسة التعاقدية لفريقه، الذي استهل الموسم الحالي بخسارة الكأس السوبر المحلية أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين، كما سقط في المباراة النهائية لدورة «أودي» الدولية الودية التي نظمها على ملعبه امام توتنهام هوتسبر الإنجليزي وصيف بطل أوروبا بركلات الترجيح 5-6 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

ودعم النادي البافاري صفوفه للموسم الجديد بالتعاقد مع بطلي العالم المدافعين الفرنسيين لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني وبنجامين بافار من شتوتغارت، كما استقدم المهاجم الشاب يان-فيتي آرب 19 عامًا من هامبورغ، وما زال يحاول استقطاب النجم الدولي لوروا سانيه الذي أصيب مؤخرًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتابع ليفاندوفسكي:“حتى في حال التعاقد مع سانيه ما زلنا نحتاج الى لاعب جناح آخر“ من أجل مساندة الثنائي سيرج غنابري والفرنسي كينغلسي كومان، معتبرًا أنه سيتم الترحيب ”بلاعب وسط دفاعي أو بلاعب وسط هجومي“.

ويعاني بايرن الذي يشرف على تدريبه الكرواتي نيكو كوفاتش لإيجاد بدلاء من الطراز الرفيع بعد رحيل العديد من الأسماء، على الرغم من أن صفوفه تعج بالنجوم، وهو أمر يقلق ليفاندوفسكي الذي حذّر قائلًا:“سيكون من الصعب لعب طوال الموسم مع 13 أو 14 لاعبًا محترفًا وأصحاب خبرة“.

وأضاف:“أمامنا 50 أو 60 مباراة، ولا يجب علينا فقط التفكير بالأسبوع المقبل، بل التفكير بالأشهر الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستة المقبلة، ولا نملك العدد الكافي من اللاعبين لأجل ذلك، وأولي هونيس،وكارل هاينتس رومينيغه، يعرفان رأيي“.

ووعد رئيس النادي هونيس والرئيس التنفيذي رومينيغه بإجراء تعاقدات جديدة لتعزيز صفوف النادي البافاري للمنافسة بقوة في الموسم الجديد، علمًا بأن بايرن حقق ثنائية الدوري – الكأس خلال الموسم المنصرم.