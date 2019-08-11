عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”المعركة الأخيرة من أجل نيمار“.. وجواو فيليكس صاحب ”بصمة مميزة“

شكلت المعركة الأخيرة من أجل الظفر بالنجم البرازيلي نيمار داسيلفا، الذي أكد باريس سان جيرمان أنه في طريقه للرحيل ولقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز التي شهدت فوزًا كبيرًا لمانشستر سيتي، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف باللقاءات الإعدادية للفرق الأوروبية وفوز برشلونة الكبير وتألق البرتغالي جواو فيليكس ومستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تألق البرتغالي جواو فيليكس رفقة أتلتيكو مدريد، حيث سجل هدفين في مرمى يوفنتوس في لقاء إعدادي ليقود فريقه للفوز 2-1.

كما اهتمت بتصريحات ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بشأن نيمار حيث قال: ”المفاوضات متقدمة“، في إشارة لرحيله عن الفريق.

سبورت

اهتمت الصحيفة بالفوز الكبير لبرشلونة على نابولي 4-0 في آخر لقاء إعدادي، وكتبت: ”بصمة مميزة“.

كما تحدثت عن البرازيلي نيمار وكتبت: ”المعركة الأخيرة من أجل نيمار“، بين ريال مدريد وبرشلونة.

الصحيفة تحدثت عن فوز مانشستر سيتي الكبير في بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتبت عن غاريث بيل: ”ريال مدريد يريد أن يضع غاريث بيل في بايرن ميونخ“.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن الفوز الكبير لبرشلونة على نابولي 4-0 في آخر لقاء إعدادي وكتبت: ”مهرجان“، في إشارة للمستوى الجيد للفريق.

كما اهتمت بالصراع حول البرازيلي نيمار، وكتبت: ”ليوناردو يضع نيمار في الميركاتو“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن تألق جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، أمام مواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

واهتمت الصحيفة بالدوري الإنجلزي الممتاز، وكتبت: ”مانشستر سيتي يبدأ بـ5-0 وتوتنهام بريمونتادا“.

آس

اهتمت الصحيفة بالبرتغالي الشاب جواو فيليكس، النجم الجديد لأتلتيكو مدريد، بعد تسجيله لهدفين في مرمى يوفنتوس، وكتبت: ”جواو سعيد“.

كما تحدثت عن ”اعتراف باريس سان جيرمان بوجود مفاوضات لرحيل نيمار“، وأكدت أن ”المفاوضات متقدمة“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء ريال مدريد الإعدادي أمام روما، وكتبت: ”هازارد برقم 7 في آخر لقاء إعدادي“.

كما اهتمت بالهدف الأول لغريزمان رفقة برشلونة خلال الفوز 4-0 على نابولي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بالدوري الفرنسي وهزيمة أولمبيك مارسيليا في ملعبه وفوز سانت إيتيان خارج ملعبه.

وكتبت الصحيفة عن لقاء باريس سان جيرمان ونيم: ”الحذر من البداية“، كما اهتمت ببحث الفريق الباريسي عن حارس مرمى بمواصفات مميزة ومن المستوى العالي.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، والذي يبقى بين فريقي نابولي وروما الوحيدان اللذان عبرا عن رغبة في ضمه.

كما تحدثت عن نتائج اللقاءات الإعدادية للفرق الإيطالية أهمها خسارة يوفنتوس وتعادل إنتر أمام فالنسيا وتفوقه بضربات الترجيح.

كما تحدثت عن اهتمام فلورنتينا بالمهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي وفوز مانشستر سيتي على ويستهام 5-0.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن خسارة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد وأزمة المدرب ماوريسيو ساري لكون فريقه صنع عدة فرص دون تسجيل.

كما تحدثت عن أخبار الانتقالات، وكتبت: ”بيريسيتش نحو بايرن ميونخ ودجيكو بديل“، في إشارة لكون البوسني قد يدخل ضمن صفقة تبادلية تنقل إيكاردي إلى روما.