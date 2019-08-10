برشلونة يكتسح نابولي برباعية وديًا (فيديو)

اكتسح برشلونة الإسباني نظيره فريق نابولي الإيطالي، مساء يوم السبت، بأربعة أهداف دون رد في مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48 تمكن لويس سواريز من تسجيل الهدف الأول للبلوغرانا قبل أن يحرز أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 58 عاد سواريز من جديد لهز شباك نابولي بالهدف الثاني له والثالث لبرشلونة.

أما الهدف الرابع والأخير لبرشلونة فقد سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 63.